Pierwszy SUV na energię słoneczną przejechał 1 tys. km bez dodatkowego ładowania

Ogromnym sukcesem mogą się pochwalić studenci Politechniki w Eindhoven. Zaprojektowany przez nich pojazd Stella Terra, który jest pierwszym na świecie SUV-em zasilanym energią słoneczna, pokonał dystans tysiąca kilometrów bez konieczności dodatkowego ładowania.

Trasa, na której testowano samochód, wiodła przez Maroko - z Tanger nad Cieśniną Gibraltarską przez góry Rif po położoną pośród wydm Sahary miejscowości Merzouga niedaleko granicy z Algierią. SUV Stella Terra pokonał całą drogę dzięki zasilaniu z paneli słonecznych, bez konieczności robienia postoju na ładowanie baterii. Auto pobiło przy tym własny rekord. W słoneczny dzień ma bowiem zasięg 700 kilometrów. W afrykańskich upałach udało się przejechać o 300 kilometrów więcej.

Stella Terra to dwumiejscowy samochód terenowy, który jest zasilany energią słoneczną. Rozwija prędkość maksymalną 145 km/h, waży zaledwie 1,2 tony i jest dopuszczony do ruchu drogowego. Auto zaprojektowali studenci z Politechniki w Eindhoven.

"Stella Terra musi być wydajna, żeby sprostać trudnym warunkom jazdy w terenie, więc żeby możliwe było zasilanie jej energią słoneczną, musi być też dość lekka. Dlatego musieliśmy sami zaprojektować do niej prawie wszystko, od zawieszenia po falowniki do paneli słonecznych" - powiedział serwisowi "MailOnline" Wisse Bos, szef zespołu projektowego. Zaznaczył też, że technologia leżąca u podstaw osiągów samochodu wyprzedza wszystko, co jest dziś dostępne na rynku o dekadę.

Sercem samochodu Stella Terra jest kumulująca energię z paneli słonecznych bateria litowo-jonowa. Pozwala ona jeździć tym autem na jazdę także w mniej słoneczne dni, choć na krótszych niż 700 km dystansach. W razie potrzeby baterię można też ładować z sieci.

Prowadzone podczas jazdy testowej pomiary wykazały, że niestandardowy konwerter do paneli słonecznych, czyli urządzenie, które zamienia energię światła słonecznego na elektryczną, miał sprawność aż 97 proc. To fantastyczny wynik, biorąc pod uwagę, że najbardziej wydajne panele słoneczne dostępne dziś na rynku mają sprawność nie większą niż 45 proc.

Mimo świetnego wyniku testu Stella Terra nie ma szans na szersze zastosowanie

Między innymi dzięki temu poziom mocy dostarczanej przez panele słoneczne był tak wysoki, że pod koniec dnia auto dysponowało nawet nadwyżką energii, którą można było wykorzystać zasilania innych urządzeń. Jedynym problemem, jaki pojawił się podczas podróży była usterka układu kierowniczego. Udało się ją jednak usunąć na poboczu drogi i dojechać do celu.

Mimo świetnego wyniku testu Stella Terra nie ma szans na szersze zastosowanie. Powodem są kwestie ekonomiczne. Pojazd nie jest projektem komercyjnym, tylko naukowym, a jego budowa została w całości sfinansowana przez sponsorów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wydajność Stella Terra jest zależna od pogody. To, co było możliwe w słonecznej Afryce, nie uda się na północy Europy.