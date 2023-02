Po kilkudziesięciu latach Ford wraca do Formuły 1

Już za trzy lata Ford wróci na tory Formuły 1. Amerykański koncern ma jednak wymagania wobec organizatorów.

Ford zdecydował się wrócić do samochodowych wyścigów Formuły 1, w których odnosił duże sukcesy w latach 60. XX wieku.

- To początek nowego, emocjonującego rozdziału w historii startów Forda w sportach motorowych, sięgającej czasów wyścigu wygranego przez mojego pradziadka, co kiedyś przyczyniło się do powstania naszej firmy – powiedział Bill Ford, prezes amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego, cytowany w informacji prasowej firmy. - Ford wraca na szczyty wyścigowej rywalizacji, wnosząc długą tradycję innowacji, zrównoważony rozwój i napędy elektryczne na jedną z najbardziej eksponowanych scen sportowych świata – dodał Bill Ford.

Ford zrezygnował z udziału w wyścigach Formuły 1 w 2004 roku, jednakże nadal pozostaje trzecim najbardziej utytułowanym producentem silników w historii F1, szczycącym się 10 mistrzostwami w klasyfikacji konstruktorów i 13 mistrzostwami w klasyfikacji kierowców.

Popularność Formuły 1 wśród kibiców na świecie i wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w bolidach F1 przekonały Forda do powrotu na tory

Ford ogłosił, że wraca do Formuły 1 od 2026 roku. Stefano Domenicali, prezes i dyrektor generalny Formuły 1 zaznacza, że powrót tak utytułowanej firmy, jaką jest Ford do rozgrywek bolidów F1 stanowi dużą szansę dla rozwoju tego sportu motorowego, który już teraz przyciąga ok pół miliarda widzów na całym świecie.

Jednym, z głównym powodów powrotu Forda do Formuły 1 było zobowiązanie się organizatorów wyścigów do wprowadzenia do 2030 roku wymogu zerowej emisji dwutlenku węgla i zrównoważonych paliw w bolidach F1 od 2026 roku – można przeczytać w informacji prasowej Forda.