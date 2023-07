Podkarpackie: Części ze skradzionych w Wielkiej Brytanii i Polsce aut zatrzymano na granicy

Dwie skrzynie biegów, silnik, fotele oraz dwoje drzwi pochodzące ze skradzionych w Polsce i Wielkiej Brytanii samochodów, odzyskali strażnicy graniczni z Korczowej (Podkarpackie). Części próbowali wywieźć do Ukrainy obywatele tego kraju.

Są to już kolejne podzespoły samochodowe, pochodzące z przestępstw, zatrzymane na podkarpackim odcinku granicy.

Jak poinformował we wtorek PAP chor. szt. Andrzej Bembenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę. Wówczas do odprawy na przejściu granicznym w Korczowej zgłosił się 40-letni obywatel Ukrainy.

"Cudzoziemiec kierował busem, a w przestrzeni ładunkowej pojazdu przewoził części samochodowe. Mundurowi poddali je szczegółowej kontroli. Okazało się, że skrzynia biegów, dwa fotele oraz dwoje drzwi pochodzi z toyoty RAV4 skradzionej półtora miesiąca temu w Polsce" - powiedział chor. szt. Bembenek.

Dodał, że części o szacunkowej wartości 11 tys. zł zostały zatrzymane i razem z kierowcą przekazane policjantom.

Do podobnej sytuacji doszło w poniedziałek podczas kontroli legalności pochodzenia busa marki Mercedes, którym kierował 32-letni obywatel Ukrainy.

"Wątpliwości mundurowych wzbudziła skrzynia biegów i silnik zamontowane w samochodzie. Na podstawie międzynarodowej współpracy potwierdzono, że oba elementy pochodzą z samochodu poszukiwanego przez władze Wielkiej Brytanii" - przekazał funkcjonariusz SG.

Dodał, że wartość podzespołów oszacowano na 15 tys. zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja.

Z danych BiOSG wynika, że od początku br. funkcjonariusze SG z Podkarpacia odzyskali pojazdy i części samochodowe, pochodzące z przestępstw, o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej 5,5 mln zł.