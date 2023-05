Podkarpackie: Samorządy zakupią 39 elektrycznych autobusów

39 autobusów elektrycznych za blisko 88 mln zł trafi do pięciu podkarpackich samorządów z Ustrzyk Dolnych, Mielca, Jarosławia, Jasła i Stalowej Woli. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W środę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostały podpisane umowy w ramach programu "Zielony Transport Publiczny".

Jak powiedziała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, obecnie bardzo ważne jest, aby dbać o czystość środowiska, w którym żyjemy. "Dlatego bardzo się cieszę, że samorządy województwa podkarpackiego korzystają z możliwości dofinansowania i blisko 88 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 39 zeroemisyjnych autobusów, które będą jeździć po miejscowościach naszego regionu" - dodała.

Leniart zaznaczyła, że nie bez znaczenia jest również większy komfort pasażerów, którzy będą korzystać z komunikacji publicznej.

Obecny w Rzeszowie wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski mówił, że dzięki środkom z funduszu udaje się zrealizować wiele przedsięwzięć, które ograniczają zanieczyszczenia środowiska.

"Dzięki naszemu systemowi finansowania możemy wspierać przedsięwzięcia polegające na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie i umożliwieniu organizatorom transportu publicznego zakupu autobusów nieemitujących żadnych zanieczyszczeń do powietrza - pojazdów czystych, ekologicznych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku" - powiedział.

Michalski przypomniał, że był to już trzeci nabór w ramach programu "Zielony Transport Publiczny".

Wiceprezes NFOŚiGW podkreślił, że na Podkarpaciu dofinansowanie otrzymali wszyscy samorządowcy, którzy złożyli wnioski. Zdaniem Michalskiego, to dowód, że dotacje są przyznawane bez względu na "barwy polityczne" samorządowców.

W imieniu samorządowców przemawiał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który powiedział, że samorządy, które podpisały w środę umowy na zakup ekologicznych pojazdów to liderzy elektromobilności.

"Są to samorządy, które chcą przyczyniać się do zmiany jakościowej życia, zmiany dotyczącej ochrony środowiska i tej zmiany, która wynika z naszych strategii samorządowych, by wykorzystywać wszystkie narzędzia do tego, aby zmieniać jakość życia naszych mieszkańców, poprzez dostęp do najlepszej jakości transportu publicznego - dostępnego, taniego, a jednocześnie ekologicznego" - mówił Nadbereżny.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała w sumie ponad 26 mln zł, z tej kwoty ponad 20,2 mln zł to dotacja, a ponad 6 mln zł pożyczka. Za te pieniądze samorząd chce kupić 10 autobusów.

Z kolei samorząd Mielca otrzymał ponad 8,5 mln zł dotacji i kupi 5 autobusów. Miasto Jarosław natomiast otrzymało niemal 26 mln zł, z tego niemal 20 mln zł to dotacja, reszta to pożyczka. Za te pieniądze kupionych ma być 13 autobusów.

Samorząd Jasła dostał ponad 14,5 mln zł, z tego ponad 11,3 mln zł to dotacja, a reszta pożyczka. W planach ma zakup 6 autobusów. Stalowa Wola otrzymała dotację w kwocie ponad 12,2 mln zł i za te pieniądze zakupi 5 elektrycznych autobusów.