Podwyżki płac u dostawcy części samochodowych

Od kwietnia wynagrodzenia w firmie Ficomirrors w Dąbrowie Górniczej wzrosną o około 450 zł brutto.

Porozumienie w tej sprawie zakładowe organizacje związkowe podpisały z pracodawcą 20 marca. Oprócz podwyżek pracownicy spółki otrzymają również między innymi premię z okazji Świąt Wielkanocnych, która wyniesie 2 tys. zł brutto.

- Na podwyżkę w tej wysokości składa się zwiększeniu godzinowych stawek zasadniczych o 2,27 zł brutto oraz premia wynosząca 18 proc. To oznacza, że miesięczne wynagrodzenia wzrosną o ok. 450 zł brutto. Jest to największa podwyżka w firmie w ostatnich latach, ale mamy rekordowo wysoką inflację, więc trudno się dziwić, że oczekiwania pracowników były wyższe - zaznacza Aleksander Jacuniak, przewodniczący Solidarności w Magneti Marelli, organizacji zrzeszającej także pracowników spółki Ficomirrors Polska, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Przedmiotem negocjacji między stroną związkową i zarządem spółki była też nagroda z okazji Świąt Wielkanocnych, której wysokość została uzależniona od stażu pracy w firmie. Najwyższą nagrodę, wynoszącą 2 tys. zł brutto otrzymają osoby, które we Ficomirrors przepracowały co najmniej 9 miesięcy, czyli zdecydowana większość załogi.

Ponadto związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że przed Świętami Bożego Narodzenia wypłacona zostanie nagroda wynosząca 1200 zł brutto. - Nagrodę w tej wysokości mamy już zagwarantowaną, ale może ona zostać zwiększona, jeśli spółka osiągnie dobre wyniki finansowe - dodaje Aleksander Jacuniak.

Jeden z zapisów porozumienia dotyczy dofinansowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, które wyniesie 300 zł na każde dziecko. Dodatkowo uzgodniono, że utrzymana zostanie karta uprawniająca do nabywania posiłków. Jej wartość to 190 zł miesięcznie. Firma Ficomirrors Polska produkuje lusterka do różnych marek samochodowych. Spółka zatrudnia około 600 pracowników etatowych.