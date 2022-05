Podwyżki płac w spółkach Primy

Sukcesem zakończyły się negocjacje płacowe w dwóch sosnowieckich spółkach Primy. 11 maja przedstawiciele Solidarności podpisali z pracodawcą porozumienie, dzięki któremu wynagrodzenia wszystkich pracowników wzrosną w tym roku w sumie o ok. 720 zł brutto miesięcznie.

Podpisanie porozumienia zakończyło spór zbiorowy, który Solidarność wszczęła z pracodawcą w lutym tego roku.

Firmy Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems oraz Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies produkują plastikowe komponenty samochodowe.

W obydwu zakładach zatrudnionych jest w sumie około 700 osób.

- Nasze postulaty w końcu zostały spełnione. Wynegocjowaliśmy najlepsze porozumienie od lat. Takich podwyżek pracownicy jeszcze nie mieli - mówi Agnieszka Marcińska, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników firm Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies, cytowana przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Wyjaśnia ona, że osoby wynagradzane w systemie godzinowym otrzymają łączną podwyżkę stawek zasadniczych wynoszącą 3,5 zł brutto, co daje miesięcznie ok. 588 zł brutto. O taką kwotę wzrosną również podstawowe pensje pozostałych pracowników obydwu spółek. Do tego należy doliczyć 23 proc. stałej miesięcznej premii naliczanej od stawek zasadniczych, co w sumie daje podwyżkę wynoszącą ponad 720 zł.

Podwyżki będą wprowadzane w dwóch transzach. Od maja stawki godzinowe rosną o 1,5 zł brutto, w październiku pracownicy otrzymają kolejne 2 zł brutto podwyżki. Ponadto o 63 grosze podniesione zostaną najniższe stawki tych pracowników, którzy posiadają co najmniej 3-letni staż pracy.

To oznacza, że 94 osoby otrzymają w tym roku łączną podwyżkę wynoszącą 4,13 zł brutto na godzinę.

- Na podniesieniu najniższych stawek szczególnie nam zależało. Chodzi o takie elementarne poczucie sprawiedliwości, żeby nie dochodziło do sytuacji, że pracownik z 3-letnim stażem zarabia tyle samo, co ludzie nowo przyjęci do pracy - wskazuje przewodnicząca Solidarności w Primie, cytowana przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Zakończony spór zbiorowy

Dzięki staraniom Solidarności zmienione też zostaną zasady rozliczania absencji, która stanowi jeden z elementów kwartalnej premii. Strony ustaliły, że rozliczana będzie absencja indywidualna, a nie, jak dotychczas, całego zespołu. Nowe zasady mają zostać wprowadzone najpóźniej w lipcu.

Podpisanie porozumienia zakończyło spór zbiorowy, który Solidarność wszczęła z pracodawcą w lutym tego roku. W ocenie Agnieszki Marcińskiej osiągnięcie kompromisu byłoby niemożliwe, gdyby w rozmowach nie brał udziału Serge Giannitrapani. To prezes koncernu Primy na całą Europę, który od 1 maja zarządza sosnowieckimi spółkami.

- Mimo że jest tutaj od kilku dni, przyszedł na rozmowy bardzo dobrze przygotowany. Znał wszystkie nasze problemy płacowe i widać było, że chce je rozwiązywać. Stanął na wysokości zadania i nie odwlekał podpisania porozumienia. Rozmawialiśmy też o rozwoju spółek, co daje nadzieję na optymistyczne spojrzenie w przyszłość - zaznacza Marcińska, cytowana przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

