Pojawi się nowy lider na motoryzacyjnym rynku

Chiny prawdopodobnie w tym roku wyprzedzą Japonię i staną się największym eksporterem samochodów na świecie - pisze Financial Times.

Eksport samochodów z Chin w okresie styczeń-lipiec wzrósł o 74 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z wyeksportowanych 2,8 mln pojazdów, 1,8 mln było napędzanych silnikami benzynowymi.

Jak zauważa gazeta, wolumen eksportu rośnie w obliczu głębokich problemów strukturalnych w krajowym przemyśle samochodowym, gdzie produkcja znacznie przewyższa popyt.

Problemy chińskiego rynku samochodowego wynikają z tego, że przedstawiciele branży nie potrafili prawidłowo odgadnąć trzech kluczowych trendów: gwałtownego spadku popytu na samochody z silnikami spalinowymi, wzrostu popularności pojazdów elektrycznych oraz spadku zapotrzebowania na samochody osobowe.

Rezultatem tego wszystkiego jest "ogromna nadprodukcja" samochodów w całym kraju, mówi były szef Chryslera w Chinach i założyciel firmy konsultingowej Automobility Bill Russo. Według niego nadwyżka samochodów na rynku chińskim wynosi około 25 mln sztuk.

Konkurencyjność chińskich producentów samochodów wzrosła w ostatnich latach dzięki środkom rządowym wspierającym przemysł, a także prywatnym inwestycjom.

Chiny wyprzedziły Koreę Południową pod względem eksportu samochodów w 2021 r., Niemcy w 2022 roku, a w tym roku wyprzedzą Japonię - zauważa Moody’s.

Eksperci oczekują, że Chiny przez wiele lat utrzymają pozycję lidera jako eksporter samochodów. Według prognozy firmy doradczej AlixPartners, do końca obecnej dekady dostawy pojazdów chińskich producentów za granicę osiągną poziom 9 mln rocznie. W rezultacie ich udział w światowym rynku wzrośnie do 30 proc. do 2030 roku z 16 proc. w 2022 r.

Jak wynika z danych motoryzacyjnych, eksport chińskich producentów samochodów koncentruje się głównie na rynkach wschodzących w Europie i Azji. W tym roku głównym kierunkiem eksportu stała się Rosja.