Pojazdy elektryczne będą ładowane z sieci trakcyjnej trolejbusów

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex, spółka wchodząca w skład grupy WB, dostarczył szybką ładowarkę do ładowania pojazdów elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej. To kolejny projekt grupy WB wdrożony w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni.

Przystanki i pętle

Ideą rozwiązania jest umożliwienie szybkiego doładowywania akumulatorowych zasobników trolejbusów. Stacja TBC-01 będzie umieszczona na przystankach końcowych (na przykład pętlach), na których nie ma dostępu do napowietrznej linii zasilania. Zazwyczaj postój pojazdu trwa tam 10-15 minut, zanim powróci na linię. Urządzenie symuluje sieć trakcyjną, do której trolejbus podłącza się poprzez odbieraki prądu.Z uwagi na możliwą niską moc przyłączeniową dostępnego przyłącza energetycznego, stacja ładowania TBC-01 jest wyposażona we własny skalowalny magazyn energii. Został wyposażony w ogniwa o wysokiej żywotności, charakteryzujące się bezpieczeństwem użytkowania. Zastosowanie magazynu energii opartego na kasetach z akumulatorami pozwala na uniezależnienie mocy ładowania trolejbusu od dostępnej mocy przyłączeniowej.Grupa WB to polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych. Grupa rozwija także swoje kompetencje w obszarze elektromobilności.