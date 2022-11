Pokaz przedwojennych samochodów

Fiat Topolino, wyścigowe BMW Wartburg oraz Fiat 508 zaparkowały z okazji Narodowego Święta Niepodległości na dziedzińcu w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Te pojazdy jeździły po ulicach Warszawy za czasów jego rządów – powiedział PAP.PL Zbigniew Mikuciuk z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

Największą radość z oglądania mają dzieci.

Według Mikiciuka, warto uświadamiać dzieci i młodzież, że "takie samochody były i faktycznie jeździły po ulicach między innymi Warszawy".

Pokaz tak starej motoryzacji cieszył się bardzo dużym powodzeniem

Zaprezentowane w Sulejówku pojazdy pochodzą z okresu życia i rządów Józefa Piłsudskiego. "Pokazujemy tutaj trzy pojazdy w bardzo dobrym stanie, stuprocentowe oryginały. Są to myszka, fiat Topolino, czyli prekursor małych aut dla dwóch osób, wyścigowe BMW Wartburg i Fiat 508 Balilla" - powiedział w rozmowie z PAP.PL Zbigniew Mikuciuk z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

Podkreślił, że pokaz cieszył się bardzo dużym powodzeniem zarówno dorosłych, jak i dzieci odwiedzających w piątek muzeum z okazji Święta Niepodległości. "Najczęściej od odwiedzających słyszę pytania, czy te samochody działają i czy można nimi jeździć. Wiele osób myśli, że to taka sztuka dla sztuki. A te samochody są oryginalne i w pełni sprawne" - powiedział.

Dzieci w Sulejówku "głaszczą te autka" aby obcować z historią

Przyznał, że największą radość z oglądania mają dzieci, które koniecznie chcą wsiąść do takiego samochodu. "Owszem, niektórym dzieciom to się udaje. Głaszczą te autka, przytulają się do nich, sama radość i zabawa. Są zaskoczone, że te autka są takie maleńkie" - śmieje się Mikiciuk.

Dodał, że Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach ma ponad 300 pojazdów, które są sprawne, jeżdżące i bardzo dobrze wyglądają. "Uważam, że pokazywanie takich aut, zwłaszcza przy takich okolicznościach, jest bardzo ważne. Jest bardzo mało możliwości zaprezentowania w Polsce takich kolekcji, brutalnie mówiąc ze względu na koszty" - ocenił.

Rokrocznie w Polsce 11 listopada dzieje się wiele dla upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

