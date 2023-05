Polacy kupują coraz więcej samochodów elektrycznych

W I kwartale 2023 r. Polacy zarejestrowali 54 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (o 38,6 proc. więcej rdr). Największy wzrost liczby nowych rejestracji zanotowały auta elektryczne, o 81 proc. rdr. Na rynku nadal dominują hybrydy.

Jak stwierdzono w kwartalnym raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG "Branża motoryzacyjna", w pierwszym kwartale 2023 r. na polskim rynku motoryzacyjnym zarejestrowano 123 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 21 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Klienci instytucjonalni w omawianym okresie zarejestrowali 87 tys. pojazdów (wzrost o 23 proc. rdr), a klienci indywidualni - 36,2 tys. nowych aut osobowych (wzrost o 16 proc. rdr).

Największy wzrost liczby nowych rejestracji zanotowały samochody elektryczne

Wskazano, że we wszystkich kategoriach zarejestrowano więcej samochodów niż przed rokiem, a największy wzrost roczny - o 38,6 proc. odnotowały pojazdy napędzane w sposób alternatywny. "W okresie od stycznia do marca 2023 roku Polacy zarejestrowali 54 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi" - zauważono.

"Mimo że samochody hybrydowe nadal dominują na rynku, stanowiąc prawie 87 proc. sprzedanych samochodów (+37,4 proc. rdr), to właśnie samochody elektryczne zanotowały największy wzrost liczby nowych rejestracji - aż o 81 proc. rdr. Przyczyniły się do tego cieszące się dużą popularnością programy dofinansowania do zakupu samochodów i oczekiwany rozwój infrastruktury ładowania" - ocenił cytowany w opracowaniu w Mirosław Michna z KPMG.

Autorzy opracowania ocenili, że rynek pojazdów ciężarowych "radzi sobie bardzo dobrze", czego potwierdzeniem są wyniki pierwszego kwartału 2023 roku, gdzie zanotowano ponad 8,6 tys. nowych rejestracji tego typu pojazdów. W tym samym okresie odnotowano również niemal 7 tys. nowych rejestracji przyczep i naczep, co oznacza wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z wynikami sprzed roku.

Blisko 150 tys. pojazdów zostało wyprodukowanych w Polsce w I kwartale 2023 roku

"Rynek motocykli również zanotował rozwój w pierwszym kwartale 2023 roku. Liczba nowych rejestracji wyniosła łącznie 5,8 tys., co stanowi wzrost o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu z 2022 roku" - podano w raporcie.

Dodano, że w pierwszym kwartale 2023 r. w Polsce wyprodukowano 148 tys. pojazdów samochodowych, tj. o 65 proc. więcej rdr. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii, przy czym największy w przypadku samochodów dostawczych i osobowych (o 96 proc. rdr), a najmniejszy w segmencie autobusów (o 13 proc. rdr).

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna", Edycja Q2/2023 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe.