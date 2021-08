Polacy ocenili rynek "elektryków". 150 tys. zł to granica

Wśród osób, które deklarują w Polsce rozważanie zakupu samochodu elektrycznego, niemal połowa wybrałaby auto w cenie do 150 tys. zł - wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby Volkswagena. Tańszymi autami częściej zainteresowani są mężczyźni niż kobiety.

Auta elektryczne a bezpieczeństwo

Rząd dopłaca do aut

Ankietowani, którzy deklarują rozważanie zakupu auta elektrycznego, inaczej niż badani ogółem odpowiadają na niektóre pytania, dotyczące bezpieczeństwa w BEV. Przede wszystkim częściej wskazują, że samochód elektryczny jest bezpieczniejszy niż auto z napędem konwencjonalnym. Sądzi tak 28 proc. z nich przy 14 proc. ogółu ankietowanych i tylko 10 proc. tych, którzy deklarują, że nie rozważają kupna BEV. W rzeczywistości trudno uogólniać wnioski, wynikające z badań bezpieczeństwa poszczególnych modeli, na wszystkie auta elektryczne czy spalinowe. W testach Euro NCAP samochody z obydwoma rodzajami napędów uzyskują zarówno najwyższe, jak i nieco niższe noty bezpieczeństwa.Osoby, które deklarują rozważanie zakupu auta elektrycznego częściej niż pozostali ankietowani słyszeli o wypadku z udziałem BEV. W ciągu trzech ostatnich miesięcy informacje na ten temat słyszało lub czytało 18 proc. z nich. Wśród tych, którzy zadeklarowali, że nie myślą o zakupie samochodu elektrycznego ten wskaźnik wyniósł 9 proc. Natomiast dla ogółu respondentów utrzymuje się on na poziomie 10 proc.Respondenci zainteresowani nabyciem auta elektrycznego różnią się od pozostałych badanych jeszcze w jednym aspekcie. Częściej wiedzą, że BEV przechodzą równie rygorystyczne testy bezpieczeństwa, jak auta z konwencjonalnym napędem. Uważa tak 85 proc. z nich przy tylko 68 proc. wśród osób, które nie rozważają kupna auta elektrycznego. Wśród ankietowanych ogółem ten wskaźnik wynosi 70 proc.Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) w dniach 13-16 sierpnia 2021 r. przez InsightOut Lab i Volkswagena w panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1052 osoby. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.Tymczasem 24 sierpnia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że o pierwszym miesiącu funkcjonowania programu Mój Elektryk wpłynęło pół tysiąca wniosków na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego. W ramach uruchomionego w lipcu 2021 roku programu Mój Elektryk 100 mln zł przeznaczono na dodatki do sfinansowania zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne, a kolejne 400 mln zł trafi na dofinansowania dla przedsiębiorstw, które będą realizowane w formie leasingu.Dotacja dla nabywców indywidualnych może wynieść maksymalnie 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Na większą dotację będą mogły liczyć osoby z Kartą Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu.