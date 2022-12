Polacy przesiadają się na samochody elektryczne. Widać skokowy wzrost

Pod koniec listopada 2022 r. po polskich drogach jeździło 29 780 sztuk w pełni elektrycznych samochodów oraz 29 407 sztuk hybryd typu plug-in. Rośnie także liczba elektrycznych samochodów dostawczych, autobusów oraz stacji ładowania.

Na koniec listopada 2022 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 62 135 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym.

Przez pierwsze jedenaście miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 23 869 sztuk, tj. o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Pod koniec listopada 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2527 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (4913 punktów). W listopadzie uruchomiono 33 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (92 punkty).

Pod koniec listopada 2022 r. po polskich drogach jeździło 59 187 elektrycznych samochodów osobowych.

- W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 29 780 sztuk tej części floty pojazdów, a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 29 407 sztuk - wynika z wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Więcej elektrycznych samochodów dostawczych i autobusów

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2948 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 16 160 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 461 881 szt.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 803 szt.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania.

Pod koniec listopada 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2527 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (4913 punktów). 29 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 33 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (92 punkty).

Samochodów elektrycznych na ulicach mogłoby być więcej. Gdyby były tylko w salonach

- Listopad 2022 r. był pierwszym miesiącem od ponad 1,5 roku, w którym łączna liczba osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce przewyższyła liczbę hybryd typu plug-in (PHEV). Zakładamy, że pod warunkiem kontynuacji subsydiów z programu „Mój Elektryk" ten trend utrzyma się również w 2023 r., zwłaszcza, że w segmencie BEV zapowiedziano zdecydowanie więcej premier modelowych niż w segmencie PHEV - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

- Listopad był kolejnym miesiącem wzrostu rejestracji zeroemisyjnych pojazdów w parku samochodowym w Polsce. Z całą pewnością można stwierdzić, że ten wynik byłby znacznie lepszy, gdyby nie utrzymujące się problemy z dostępnością pojazdów. Jak wiadomo jest to konsekwencja kryzysu półprzewodnikowego, z którym wciąż mamy do czynienia oraz trwającej wojny w Ukrainie. Bo choć rośnie liczba oferowanych modeli pojazdów zeroemisyjnych, wyniki wskazują, że zainteresowanie klientów jest znacznie większe niż możliwości branży. Bardzo cieszy kolejny miesiąc wyraźnych wzrostów rejestracji w parku samochodów dostawczych, co oznacza, że zwłaszcza w miastach stopniowo zmniejsza się ilość pojazdów emitujących szkodliwe substancje - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).