Polacy rejestrują coraz więcej elektryków i coraz mniej aut spalinowych

Rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi w Polsce. Z danych Związku Dealerów Samochodów (ZDS) wynika, że w lipcu 2023 roku zarejestrowano o 44,5 proc. więcej aut elektrycznych niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

W lipcu tego roku łącznie zarejestrowano w Polsce 36 388 pojazdów osobowych, z czego 1153 stanowiły auta elektryczne. To dokładnie o 335 więcej niż w lipcu 2022 roku. Jednocześnie ZDS zanotował również wzrost rejestracji samochodów hybrydowych typu plug-in dla tego samego okresu o 51,3 proc., czyli więcej o 357 sztuk. Łącznie w lipcu tego roku Polacy zarejestrowali 1053 takich pojazdów.

Nadal najchętniej rejestrowane były auta spalinowe, jeżdżące na benzynę, bo w lipcu tego roku zarejestrowano 16 089 sztuk, ale jednocześnie jest to o 7,1 proc. takich pojazdów mniej niż w lipcu 2022 roku, co daje 1227 sztuk mniej.

Spadek dotknął też samochody osobowe napędzanych dieslem. W lipcu zarejestrowano łącznie 3577 sztuk, a więc mniej o 690 niż w tym samym miesiącu zeszłego roku, co oznacza spadek o 16,2 proc.

Obserwacje te potwierdza Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w komentarzu do danych ZDS.

- Warto podkreślić, że bardzo duży - bo ponad 16 proc. spadek, odnotowały w lipcu rejestracje samochodów osobowych z silnikiem Diesla i spadły - o ponad 7 proc. - rejestracje samochodów z silnikami benzynowymi. Wyraźnie widać, że ich miejsce zajmują samochody zero- i niskoemisyjne, których rejestracje wzrosły o niemal 50 proc. - podkreślił.

Jeśli chodzi o samochody dostawcze do 3,5 tony w lipcu nadal rejestrowano głównie te jeżdżące na dieslu - było to aż 4766 sztuk z 5334 łącznie zarejestrowanych, co oznacza wzrost o 7,8 proc. wobec lipca zeszłego roku. Jednak znowu największy wzrost wobec zeszłego roku widać w przypadku dostawczych elektryków i hybryd o 265,1 proc. i pojazdów zasilanych CNG/LNG o 400 proc.