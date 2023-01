Polacy sprowadzają coraz mniej aut z zagranicy

Jak podaje Instytut Badań Rynku Samochodowego Samar w grudniu 2022 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 54 923 sprowadzonych z zagranicy używanych pojazdów, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 21,8 procent.

Dane dotyczą samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Pomijając pandemiczne miesiące (luty, marzec i kwiecień 2020 roku), niższy wynik odnotowano ostatnio tylko w grudniu 2013 roku (54 779 szt.).

Najwięcej aut Polacy sprowadzili kolejno z Niemiec, Francji i Belgii, chociaż w przypadku Niemiec zanotowano jeden z najwyższych spadków sprowadzonych pojazdów – aż o 24 procent.

Jeśli chodzi o rodzaj samochodów, które ściągano do kraju, dominowały przede wszystkim auta osobowe - dokładnie 50 075 sztuk. W ich przypadku spadek stanowi 21,3 procent.

Kryzys powoduje spadek liczby aut, które Polacy sprowadzają z zagranicy

Według instytutu Samar świadczy to o tym, że kryzys gospodarczy przybiera na sile i dotyka mały biznes. Import samochodów użytkowych wyniósł - 4 848 sztuk wykazał spadek o 26,7 procent. To najbardziej drastyczny miesięczny wskaźnik spadku odnotowany w ubiegłym roku.

Łączny import w 2022 roku wyniósł 772 348 aut, co również oznacza spadek na przestrzeni roku o 17,8 procent. Mniejszy odnotowano poprzednio w 2013 roku (759 455 sztuk). Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła w ciągu roku również o 17,8 procent, do 705 556 sztuk, a samochodów dostawczych - o 18,5 procent, do poziomu 66 792 sztuk.

Polacy sprowadzają coraz starsze pojazdy, wśród osobówek króluje Volkswagen

Dodatkowo Polacy sprowadzali coraz starsze pojazdy. Średni wiek importowanego auta w ostatnim miesiącu wyniósł 12,83 roku, a średnia po 12 miesiącach przekroczyła poziom 13 lat i osiągnęła dokładnie 13,14 roku. Decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,23), a w przypadku silników benzynowych przekroczył nawet pułap 14 lat (14,06).

Polacy nie zmienili natomiast z kolei swojej preferencji, jeśli chodzi o marki. W przypadku samochodów osobowych nadal króluje Volkswagen, a w przypadku aut dostawczych Renault. Jest jednak jedna ważna zmiana. Po latach dominacji Audi A4, w 2022 roku najpopularniejszym samochodem osobowym z importu został Opel Astra, który nieznacznie (o zaledwie 33 sztuki) wyprzedził wieloletniego lidera. W przypadku aut dostawczych stawce przewodzi Renault Master.