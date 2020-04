Policzyli, czy opłaca się elektryczny samochód dostawczy

Wiele koncernów motoryzacyjnych oferuje samochody dostawcze o napędzie elektrycznym.

Firma logistyczna Rohlig Suus Logistics sprawdziła, czy zastąpienie obecnej floty pojazdami elektrycznymi już dziś jest opłacalne i przetestowała jeden z najpopularniejszych modeli aut elektrycznych obecnie wykorzystywanych w transporcie towarów, czyli Volkswagena e-Craftera.

Przyszłość samochodów pod znakiem elektryczności

Zmiany legislacyjne, a także coraz większa świadomość konsumentów i stawiane przez nich wymogi, mogą sprawić, że użytkowanie „elektryków” przez firmy logistyczne może stać się coraz bardziej popularne. W znaczącym stopniu przyczyni się do tego również rozwój technologii i - co za tym idzie - obniżka cen aut. Obecne koszty utrzymania e-Craftera zmuszają firmy logistyczne do oferowania innego cennika.- Obecna cena usług transportowych jest wypadkową nie tylko kosztów użytkowania, ale także kosztów zakupu i eksploatacji. W przypadku e-Craftera składowe te są znacznie wyższe, dlatego w rezultacie ceny za tego typu usługi również muszą takie być. Dlatego kluczowe w popularyzacji transportu elektrycznego będą nowe regulacje prawne, sprzyjające zamianie transportu spalinowego na elektryczny - stwierdził Dariusz Gołębiowski, fleet director w Rohlig Suus Logistics.- Przykładem takiego działania może być brak podatku drogowego w Niemczech dla samochodów, które są przyjazne dla środowiska. Taka ulga, wprowadzona również w naszym kraju, zwiększyłaby opłacalność zakupu auta elektrycznego, wpływając tym samym na obniżenie ceny usługi dla odbiorcy docelowego - dodał.Rohlig Suus Logistics jest jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce. Firma specjalizuje się w zarządzaniu logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. Realizuje procesy spedycyjne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy.W ciągu ostatnich 5 lat spółka dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, zamykając 2018 rok na poziomie 910 mln złotych. Aktualnie firma zatrudnia ponad 1500 osób w 28 oddziałach w kraju i zagranicą oraz zarządza ponad 200 tys. m kw. powierzchni magazynowej.