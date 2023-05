Politechnika Białostocka przywróci oryginalny stan samochodu pancernego

Specjaliści Politechniki Białostockiej i muzealnicy przywrócą oryginalny stan samochodu pancernego FAI-M z lat 30. XX wieku ze zbiorów miejscowego Muzeum Wojska.

Zabytek po odrestaurowaniu będzie można zobaczyć w Parku Militarnym instytucji; być może jeszcze w tym sezonie.

To kolejna taka współpraca uczelni z muzeum; w ubiegłym roku Politechnika Białostocka odnowiła odrzutowiec LIM-5, który można oglądać w Parku Militarnym.

FAI-M to auto sowieckie z końca lat 20. XX w. Po prostu zabytek wojskowy

Jak powiedział cytowany w materiałach uczelni dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, samochód pancerny FAI-M to auto sowieckie z końca lat 20. XX wieku, a przez Armię Czerwoną używane jeszcze w latach 30. "To niezwykle cenny zabytek - jeden z kilku tego typu pojazdów zachowanych na świecie" - podkreślił historyk.

Mówił, że posiadany przez muzeum egzemplarz wjechał do Polski 17 września 1939 roku, kiedy nastąpiła agresja sowiecka na Polskę i tutaj został zniszczony; nie są znane okoliczności. "Został odnaleziony w jednej z podbiałostockich wsi. Służył do przechowywania płodów rolnych. Był wkopany w ziemię - konkretnie - sama skorupa" - opowiadał Sadowski.

Dyrektor powiedział, że zadaniem specjalistów z Politechniki Białostockiej i muzealników będzie przywrócenie samochodu do stanu, w jakim został znaleziony; będzie trzeba odciąć m.in. podwozie, bo - w ocenie historyka - nie zostało zrekonstruowane we właściwy sposób. "Zanim nie przygotujemy projektów, żeby go odbudować do stanu faktycznego, chcemy go pokazywać tak jak został znaleziony, czyli samą skorupę z wieżą" - dodał.

Nad renowacją zabytku w Politechnice Białostockiej będzie czuwał Adam Wasilewski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jak wyjaśnił, auto będzie doprowadzone do pierwotnej wersji, odnowione i wmontowane zostaną oryginalne elementy tego pojazdu. "To wyjątkowy zabytek, ponieważ wyprodukowano ich tylko około 600 sztuk, a do dziś przetrwały trzy, cztery egzemplarze" - dodał Wasilewski, który jest pasjonatem militariów.

Po renowacji FAI-M ma być prezentowany w Parku Militarnym Muzeum Wojska w Białymstoku

Prezentowanych tam jest kilkadziesiąt różnego rodzaju zabytkowych pojazdów wojskowych przede wszystkim z okresu II wojny światowej, ale też okresu międzywojennego. Muzeum liczy, że samochód pancerny uda się pokazać jeszcze w tym sezonie działalności parku, który jest otwarty od połowy maja do połowy września.