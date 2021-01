Półmilionowy silnik PureTech wyprodukowany w fabryce PSA w Tychach

Fabryka Grupy PSA w Tychach wyprodukowała już 500 tys. egzemplarzy silnika PureTech - podali w czwartek przedstawiciele koncernu. Wytwarzana na Śląsku jednostka napędowa jest dostarczana do 19 fabryk na świecie i montowana w pojazdach Grupy.

- 6 stycznia br., na zmianie nocnej, z linii produkcyjnej zakładu Groupe PSA w Tychach zjechał 500-tysięczny silnik PureTech. Jubileuszowa jednostka trafi do opla grandlanda X, który zostanie wyprodukowany w, należącym do Grupy, zakładzie w Sochaux - poinformowała Agnieszka Brania, kierownik ds. komunikacji fabryk Groupe PSA w Polsce.

Dyrektor tyskiego zakładu Janusz Puzoń ocenił, że 2020 r. postawił przed fabryką trudne i niespodziewane wyzwania. - Poddał próbie naszą gotowość do sprawnego odpowiadania na szybko zmieniające się warunki biznesowe w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Przeszliśmy pomyślnie tę próbę, realizując cały założony plan produkcyjny - zaznaczył.

Przedstawiciele Grupy PSA podkreślają, że mimo trudności ekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa, 2020 rok był czasem rozwoju tyskiej fabryki, dzięki czemu możliwe było m.in. uruchomienie w niej przed kilkoma miesiącami trzeciej zmiany produkcyjnej. W drugiej połowie marca ub.r. fabryka w Tychach wstrzymała produkcję silników w związku z pandemią koronawirusa; zakład wznowił pracę 18 maja. W fabryce wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia mające zminimalizować ryzyko infekcji.

Jako część Grupy PSA, zakład dostarcza jednostki napędowe do pojazdów należących do jej marek: Peugeot, Citroen, Opel i DS. Produkowane w Tychach silniki są montowane w takich samochodach, jak: peugeot 208, peugeot 3008, citroen c5 aircross, citroen c4, ds3 crossback, ds7 crossback, opel corsa czy opel mokka. Zakład w Tychach dostarcza silniki do 19 fabryk Grupy na świecie.

Fabryka Opel Manufacturing Poland w Tychach rozpoczęła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w pojazdach Grupy PSA, w styczniu 2019 r. Inwestycja kosztowała ok. 250 mln euro. Zdolności produkcyjne zakładu docelowo mogą sięgnąć 460 tys. silników rocznie. W tyskim zakładzie powstaje kilkanaście różnych typów trzycylindrowych silników benzynowych turbo o pojemności 1,2, dostosowanych zarówno do aut z ręczną, jak i automatyczną skrzynią biegów.