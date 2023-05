Północna Francja przekształci się w bateryjne zagłębie

W Douvrin w regionie Pas-de-Calais na północy Francji została otwarta gigafabryka akumulatorów samochodowych. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w północnej Francji w ciągu 3 lat mają powstać kolejne fabryki akumulatorowe.

We wtorek, 30 maja, miała miejsce inauguracja pierwszej fabryki akumulatorów na północy Francji. Produkować będzie sprzęt dla samochodów elektrycznych grupy ACC w Douvrin (Pas-de-Calais) i powinna osiągnąć łączną zdolność produkcyjną 40 GWh (gigawatogodzin) w końcu 2024 roku. Powstaną tam dwa tysiące miejsc pracy.

Gigafabryka w Douvrin ma długość sześciu boisk piłkarskich. Produkcja akumulatorów samochodowych powinna rozpocząć się latem tego roku. – podaje Le Figaro.

Fabryka jest własnością Automotive Cells Company (ACC), spółki francuskiego giganta energetycznego TotalEnergies, niemieckiego Mercedes-Benza i amerykańsko-europejskiego producenta samochodów Stellantis, który produkuje samochody takich marek jak Peugeot, Fiat i Chrysler.

Francja chce pomnożyć inwestycje w rozwiązania dla samochodów elektrycznych, które pozwolą na uniezależnienie się od Chin

Francja, podobnie jak inne europejskie państwa, chce uniezależnić swoją gospodarkę od sprowadzanych technologii z Chin, w tym w szczególności w tak newralgicznym obszarze jak zielone rozwiązania w energetyce i transporcie.

Według Ministerstwa Gospodarki francuski rząd chce do 2030 roku produkować dwa miliony samochodów elektrycznych rocznie. Dodano, że do tego czasu fabryka ACC będzie dostarczać akumulatory do 500 000 pojazdów rocznie – czytamy w Le Figaro.

Reindustrializacja Francji jest priorytetem prezydenta Macrona bardziej niż kiedykolwiek – podał Le Figaro na początku maja, kiedy powstały główne założenia „ustawy o zielonym przemyśle”. Podstawą zmian legislacyjnych jest przyspieszenie wydawania pozwoleń na projekty związane z zieloną energią.