Polscy producenci i dystrybutorzy części motoryzacyjnych są pełni optymizmu

Producenci części i dystrybutorzy oceniają swoją kondycję optymistycznie i tak również prognozują ją w drugim półroczu 2022 roku, pomimo problemów, które dotykają motoryzację - wynika z badania przeprowadzonego w lipcu 2022 roku przez MotoFocus.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Santander Bank Polska.

Prognozy na drugą połowę bieżącego roku zarówno dla producentów, jak i dystrybutorów części motoryzacyjnych wydają się optymistyczne. Połowa producentów OE (oryginalnego wyposażenia - original equipment) zakłada wzrost przychodów w relacji do pierwszego półrocza, a kolejne 28 proc. - stabilizację.

„Od strony popytowej ryzykiem są nadal możliwości produkcyjne producentów samochodów, ograniczane przez niskie i niestabilne dostawy materiałów produkcyjnych. Popyt ze strony klientów finalnych choć jest nieco niższy, to nadal przewyższa zdolności produkcyjne koncernów. W efekcie utrzymywania się takiej sytuacji od ubiegłego roku portfel zamówień producentów samochodów systematycznie rósł, a obecnie np. w Niemczech jest na poziomie dwukrotnie wyższym niż w 2019 roku" - napisano w raporcie.

- Dystrybutorzy przewidują w drugiej połowie roku dalszy wzrost rynku. Zwiększenia przychodów spodziewa się prawie 83 proc. badanych, w tym aż 44 proc. zakłada wzrost powyżej 10 proc. Zagrożeniem dla tych optymistycznych oczekiwań mogą być te same czynniki, które dotyczą producentów części: pogorszenie sytuacji gospodarczej, wzrost obaw o przyszłość, wysoka inflacja. Mogą one doprowadzić do ograniczania napraw do tych koniecznych i zwiększenia skłonności do wybierania tańszych części – komentuje Radosław Pelc, analityk sektorowy w Santander Bank Polska.

W jego ocenie warto zwrócić uwagę na mniejszy niż oczekiwano negatywny wpływ wojny w Ukrainie na produkcję samochodów w Europie.

- Co prawda w marcu i kwietniu widać było lekką tendencję spadkową, ale wolumeny były tylko nieznacznie niższe niż średnie z okresu listopad-luty, kiedy obserwowaliśmy ożywienie po jesiennym dołku. Większość ryzyk związanych z dostawami surowców nie zmaterializowała się w znacznym stopniu. Z kolei szybkie działanie dostosowawcze producentów samochodów i wiązek pomogły utrzymać podaż wiązek elektrycznych. Wiele wskazuje też na to, że producenci samochodów przestawiali priorytety produkcyjne i wykorzystanie półprzewodników na produkcję modeli z zapewnionymi dostawami wszystkich materiałów do ich produkcji, w tym właśnie wiązek - wyjaśnia Pelc.

OE i aftermarket

Według raportu, badanie po drugim kwartale 2022 roku ponownie pokazuje dobre wyniki dotyczące dynamiki przychodów producentów. Jest to dosyć zaskakujące, według analityków, ponieważ wolumen produkcji samochodów osobowych w krajach będących czołowymi producentami w Europie - Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Wielkiej Brytanii - w okresie styczeń-maj bieżącego roku był łącznie o prawie 11 proc. niższy w ujęciu rok do roku.

Zdaniem autorów badania, niski odsetek wskazań spadku (11 proc.) i jednocześnie duży wzrost przychodów (56 proc.) przez producentów OE mógł jednak wynikać m.in. ze wzrostu cen produktów, dalszego wzrostu udziału rynkowego kosztem dostawców z innych krajów, czy znacznego wzrostu w segmencie aftermarket (rynek wtórny dla przemysłu motoryzacyjnego).

Sytuacja w segmencie IAM (części na rynek wtórny) wydaje się pozytywna, gdyż wzrost przychodów w pierwszym półroczu zanotowało 87 proc. dystrybutorów części motoryzacyjnych. Dodatnia dynamika była efektem wysokiego popytu oraz wysokich kosztów produkcji, które powodowały automatyczny wzrost cen. Wkład miał także rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Mocny popyt na części był dodatkowo wsparty spadkiem rejestracji aut osobowych w Europie, który wymusił dłuższą eksploatację dotychczasowych pojazdów i dalsze ich serwisowanie.

Wysokie koszty produkcji części powodowały wzrost cen po stronie producentów, ale dzięki silnemu popytowi udawało się je przerzucać na klientów finalnych. To pozwalało nie tylko zachować wysokie marże, ale też zapewniało ceny na wysokim poziomie. Wysokie wolumeny i ceny zaowocowały dynamicznym wzrostem - prawie połowa badanych dystrybutorów zanotowała o co najmniej 10 proc. większe przychody w ujęciu rok do roku.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2022 roku przez MotoFocus.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych i Santander Bank Polska. Obejmowało producentów części tworzących polski przemysł motoryzacyjny, dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz warsztaty.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych zrzesza 148 producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych. Obroty członków przekraczają 130 mld zł rocznie, podmioty te zatrudniają ponad 294 tys. osób