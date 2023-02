Polscy studenci zaprojektowali kluczyki do Rolls-Royce’a

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zaprojektowali futurystyczne kluczyki do samochodów Rolls-Royce. Projekty zostały zrealizowane na konkurs organizowany we współpracy uczelni z brytyjską marką.

ASP w Krakowie i brytyjski koncern samochodowy postawili przed studentami zadanie, by ci wypracowali swój własny projekt - pomysł na futurystyczny kluczyk do Rolls-Royce'a. Do konkursu zgłoszono 95 prac, spośród których - podczas panelu ekspertów ASP i Rolls-Royce Motor Cars - wybrano trzy najlepsze. Ich autorami są studentka pierwszego roku Wydziałem Form Przemysłowych ASP Anna Jaszczyk, studentka drugiego roku Aleksandra Karolak oraz Tycjan Twardowski z trzeciego roku tego wydziału.

Zastanowić się, czym jest klucz do Rolls-Royce'a

Jak podkreślił szef PR Rolls-Royce dla Europy Wschodniej, Rosji i centralnej Azji Frank Tiemann, "przedsięwzięcie jest wyjątkowe na skalę światową. Współpraca w takiej formie nie była nigdy wcześniej realizowana". Trwający semestr projekt miał być wartościowym doświadczeniem uświadamiającym studentom, jak wygląda proces projektowania przemysłowego, od wstępnego konceptu po dostarczenie ostatecznej wersji fizycznego lub cyfrowego projektu.

"Chodziło o to, żeby zastanowić się, czym jest klucz do Rolls-Royce'a - to nie musi być obiekt fizyczny, jaki dzisiaj funkcjonuje. Należało zadać sobie to pytanie i stworzyć koncepcję, jak mógłby wyglądać w przyszłości" - powiedział PAP po uroczystości ogłoszenia zwycięzców konkursu Fryderyk Zyska, wykładowca w Katedrze Podstaw Projektowania.

Jak projekt wyobraża sobie młode środowisko artystyczne

Autorzy trzech najlepszych koncepcji pojadą do siedziby Rolls-Royce w Goodwood. Przedstawicielom brytyjskiej firmy zależało natomiast na tym, aby zobaczyć, jak taki projekt wyobraża sobie młode środowisko artystyczne. "Oni sami zastanawiają się nad tym, ale zdecydowali się dopuścić nas do tego procesu badawczego, bo to są projektanci, którzy w przyszłości albo będą użytkownikami, albo będą projektować te pojazdy i obiekty, więc ich propozycje są kluczowe" - dodał.

Anna Jaszczak w swojej pracy skupiła się odnalezieniu języka, którym użytkownicy będą się komunikować z pojazdem. Zaprojektowany przez nią klucz wchodzi w interakcję z dłonią użytkownika, może zmieniać formę i kształt. Koncepcja Aleksandry Karolak była "skupiona wokół tego, co nienamacalne; tworzenia atmosfery, która jest spersonalizowana i bardzo osobista", jak przedstawił pracę podczas ogłoszenia werdyktu Fryderyk Zyska. Natomiast Tycjan Twardowski "wykorzystał zmysł, który przenosi w czasie i przestrzeni - dzięki zastosowaniu zapachów możemy odnaleźć powtórnie miejsca, które lubimy bądź znaleźć się w sytuacjach, które zapadły nam w pamięci".

Oficjalne rozpoczęcie współpracy pomiędzy Wydziałem Form Przemysłowych Krakowskiej ASP a marką Rolls-Royce Motor Cars nastąpiło 4 listopada 2022 roku.