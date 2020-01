Polscy związkowcy spotkają się z szefem koncernu PSA

15 stycznia przedstawiciele Solidarności w Opel Manufacturing Poland z Gliwic spotkają się z Carlosem Tavaresem, szefem koncernu PSA. Związkowcy domagają się gwarancji pracy i warunków zatrudnienia dla załogi gliwickiej fabryki.

Produkcja aut dostawczych ma ruszyć w Gliwicach z końcem 2021 roku. Obie spółki należące do Grupy PSA mają ten sam adres i tego samego prezesa.Pracownicy Opla jak dotąd nie uzyskali żadnych gwarancji pracy w nowej fabryce, ani nawet informacji, ilu z nich znajdzie zatrudnienie przy produkcji aut dostawczych.W ocenie zakładowej Solidarności polski zarząd OMP celowo unika rozmów na ten temat.- 8 stycznia spotkaliśmy się z zarządem. Zamiast o porozumieniu transferowym przedstawiciele pracodawcy chcą rozmawiać o zmianie systemu pracy w starym zakładzie, który i tak ma zostać zamknięty. Tymczasem już niedługo w OMP ma zostać zlikwidowana druga zmiana, a to oznacza, że zabraknie pracy dla ok. 400 pracowników i nie wiemy, co się z nimi stanie – wskazuje Mariusz Król.Do PSA Manufacturing Poland przyjęto już kilkudziesięciu dotychczasowych pracowników OMP. Aby zostać zatrudnieni, musieli oni najpierw zwolnić się ze starego zakładu, tracąc w ten sposób dotychczasowe warunki pracy i płacy oraz ciągłość zatrudnienia.13 grudnia 2019 r. Solidarność z Opla zorganizowała masówki informacyjne dla pracowników. Żądania związkowców z Gliwic poparła Europejska Rada Zakładowa Opel/Vauxhall. W przyjętej rezolucji Rada potępiła działania PSA oraz wezwała władze koncernu do podjęcia dialogu społecznego w polskim zakładzie. Od 9 grudnia w OMP trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.Gliwicka fabryka zatrudnia obecnie ponad 2 tys. pracowników. Od grudnia 2017 roku w wyniku programu dobrowolnych odejść w OMP zlikwidowanych zostało ok. 1000 miejsc pracy.Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Opel Manufacturing Poland z prezesem Grupy PSA Carlosem Tavaresem rozpocznie się 15 stycznia w siedzibie spółki w Gliwicach o godz. 13. 40. Po spotkaniu ok. godz. 15.00 „Solidarność" zorganizuje briefing prasowy przed bramą główną zakładu.