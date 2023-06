Polska firma postawi pod Warszawą gigafabrykę baterii

Firma Impact Clean Power Technology z grupy Grenevia pokazała wizualizację fabryki baterii, która ma stanąć w podwarszawskim Pruszkowie. Oparty o polskie know-how zakład ma należeć do największych w Europie i co 11 minut produkować zestaw baterii o masie sięgającej pół tony.

Powstanie fabryki zwiększy moce produkcyjne firmy Impact Clean Power Technology do poziomu 1,2GWh w 2024 i ponad 4 GWh rocznie w 2027 roku.

W ramach fabryki będzie funkcjonować m.in. zakład testowania baterii i zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe.

Za dostawę i montaż linii produkcyjnej odpowiedzialny jest teamtechnik Production Technology Poland (pisownia oryginalna), spółka należąca do TDJ, w skład którego wchodzi także Greenevia.

Polska spółka Impact Clean Power Technology z grupy Grenevia (do niedawna Famur z grupy TDJ) zaprezentowała wizualizacje GigafactoryX. To wielkoskalowa fabryka baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych i magazynów energii, która zostanie uruchomiona w podwarszawskim Pruszkowie. W pełni zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla sektora e-mobility.

Uruchomienie pierwszej zautomatyzowanej linii produkcyjnej przewidziane jest na styczeń 2024 roku. Nowa linia produkcyjna umożliwi spółce wyprodukowanie 16 tysięcy sztuk systemów bateryjnych, przy obecnych zdolnościach wynoszących około 2,5 tys. egzemplarzy rocznie.

Spółka Impact Clean Power Technology od 2007 roku swoje systemy bateryjne sprzedaje w Europie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Dostarczyła dotąd ponad 20 tysięcy systemów bateryjnych. Pojazdy z bateriami Impactu przejechały już ponad 100 mln km na całym świecie.

Zakład będzie wytwarzał także systemy bateryjne przeznaczone dla energetyki zawodowej

Nowoczesny zakład będzie jednym z największych tego typu w Europie. Ma być oparty o polskie know-how i zaprojektowany w zgodzie z aspektami ESG (skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny).

Powierzchnia produkcyjna GigafactoryX będzie wynosić docelowo 16 300 m2. W ramach fabryki będzie funkcjonować m.in. zakład testowania baterii i zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe.

Po zakończeniu inwestycji w Polsce będą powstawać baterie przeznaczone do różnego typu pojazdów elektrycznych, w tym tych obsługujących transport publiczny, jak e-autobusy oraz sektor kolejowy. Zakład będzie wytwarzał systemy bateryjne przeznaczone dla energetyki zawodowej, w tym do wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej. Systemy zasilania będą oparte o ogniwa litowo-jonowe w technologiach: LTO (tytanowej), baterie LFP (żelazowo-fosforowej) i baterie NMC (niklowo-manganowej).

- Projekt GigafactoryX to kolejny wielki krok w rozwoju Impact Clean Power Technology. Pierwszy etap inwestycji pozwoli nam już w przyszłym roku zwiększyć moce produkcyjne do poziomu 1,2 GWh rocznie, dzięki czemu zagwarantujemy bezpieczeństwo dostaw systemów bateryjnych dla wiodących światowych marek, które są naszymi partnerami. Docelowo, w 2027 roku, produkcja osiągnie poziom 4 GWh rocznie. Powstanie GigafactoryX oznacza, że Polska będzie wiodącym w Europie dostawcą baterii dla branży e-mobility, a to wszystko w oparciu o polskie rozwiązania - komentuje Bartek Kras, prezes Impactu.

Projekt budynku GigafactoryX przygotowała Medusa Group. Celem architektów było stworzenie nowego wymiaru architektury przemysłowej, która będzie bardziej przyjazna dla środowiska. W projekcie zamiar ten znalazł odzwierciedlenie m.in. poprzez drewnianą konstrukcję przytrzymującą zewnętrzne balkony oraz wyposażenie budynku w donice z zielenią. Trend prośrodowiskowy znajduje także odzwierciedlenie we wnętrzach zaprojektowanych przez pracownię COBU DESIGN, która wyposażyła przestrzeń biurową w liczne elementy zielone i roślinne.

Fabryka będzie korzystać z fotowoltaiki i magazynu energii

Działalność Impact Clean Power Technologies w obszarze systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności stanowi jeden z czterech głównych segmentów biznesowych grupy Grenevia. Silny nacisk na kwestie ESG stawiany w projekcie GigafactoryX to efekt przyjętej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która definiuje zobowiązania Grenevii w tym obszarze. W przypadku GigafactoryX obejmuje to częściowe zasilanie zakładu energią z paneli fotowoltaicznych. Planowany jest także magazyn energii na około 1MW, który będzie współpracował z instalacją fotowoltaiczną i siecią elektryczną.

Za dostawę i montaż linii produkcyjnej wytwarzającej baterie przeznaczone dla transportu publicznego w GigafactoryX, odpowiedzialny jest teamtechnik Production Technology Poland. To należąca do TDJ spółka specjalizująca się w budowie zautomatyzowanych linii montażowych dla branży e-mobility, industrial goods i life science.

- Nasza kooperacja z teamtechnik to modelowy przykład współpracy i osiągania synergii przez spółki będące częścią TDJ - mówi Bartek Kras.

Linia produkcyjna będzie służyć do produkcji systemów bateryjnych do autobusów elektrycznych w trzech modelach, z możliwością rozbudowy o kolejne. Linia posiada wymiary 60 na 16 metrów i tym samym jest największą realizacją w historii firmy teamtechnik Polska dla systemów bateryjnych. Nad jej konstrukcją mechaniczną, elektryczną i automatyką pracowało nieprzerwanie przez 4 miesiące 14 inżynierów.

Wpływ na elastyczność linii ma zastosowanie pętli produkcyjnej, która pozwala na optymalizację produkcji w zależności od produkowanego typu wyrobu. Ma to generować oszczędność zarówno miejsca, jak i kosztów ponoszonych przez inwestora. O bezpieczeństwo pracowników obsługujących linię mają dbać kamery termowizyjne, w chwili wykrycia podwyższonej temperatury modułu uruchamiana jest procedura ewakuacji produktu.

Nowa fabryka będzie produkować nawet półtonowe baterie

Nowa linia zapewni pełną automatyzację procesów, takich jak montaż poszczególnych komponentów z wykorzystaniem robotów, dozowanie, wkręcanie, kontrola wizyjna oraz szereg testów. W jej ramach wykorzystywany będzie po raz pierwszy na świecie system transportowy TS7 firmy Bosch Rexroth. Rozpoczęcie prac montażowych przewidziane jest na lipiec 2023 roku.

- Dzięki wysokiemu zautomatyzowaniu procesów podnosimy nie tylko wydajność produkcji, ale również jakość wyprodukowanych baterii. Efektem zastosowanych technologii będzie szybki cykl montażu pojedynczej baterii, który wyniesie jedynie 11 minut. Ma to ogromne znaczenie w obliczu rosnącej popularności e-mobilności i prognoz zakładających wzrost popytu na systemy bateryjne w Europie - komentuje Bartek Kras.

Baterie dla elektromobilności, które będą powstawać w nowym zakładzie należącym do Impactu, będą produktem wielkogabarytowym – o wymiarach maksymalnych 1400 mm x 1000 mm x 400 mm i wadze do 500 kg. Projekt linii będzie oparty o technologie z obszaru Industry 4.0, a także uwzględnia wykorzystanie pełnego traceability, polityki NOK i re-Work. Ich produkcja będzie odbywać się z uwzględnieniem pełnej identyfikowalności produktu, polityki zarządzania produktem w przypadku wystąpienia niezgodności oraz jego poprawą lub naprawą.

Według właściciela zakładu zastosowanie takich rozwiązań umożliwia naprawę niezgodnego produktu już na linii produkcyjnej i ponownego przepuszczenia go przez testy funkcjonalności, aby uzyskać wynik potwierdzający oczekiwaną jakość. Fabryka będzie posiadać certyfikację IATF 16949:2016, ISO 45001:2018 i ISO 14001.:2015, ISO 9001:2015 oraz system 6S, który dotyczy standardów utrzymania stanowisk pracy.