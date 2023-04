Polska może stać się hubem produkcyjnym pojazdów elektrycznych

Polski rynek sprzedaży samochodów elektrycznych w najbliższych czterech latach będzie wzrastał o 11 mld zł rocznie, po czym w okresie 2025-2030 oraz 2030-2040 roczny wzrost wyniesie odpowiednio 20 mld zł i 32 mld zł, wynika z szacunków Instytutu Jagiellońskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Polska ma szansę stać się hubem produkcyjnym pojazdów elektrycznych - uważa Marcin Roszkowski, prezes fundacji Instytut Jagielloński.

Pomimo obiecującej perspektywy oraz wysokich kompetencji Polski w zakresie produkcji baterii litowo‑jonowych, e‑autobusów i ładowarek, udział krajowej produkcji kompletnych samochodów w sektorowym łańcuchu wartości pozostaje niewielki.

Skala inwestycji w zakresie elektromobilności w Polsce to obecnie ok. 4,4 mld euro, z czego większość dotyczy produkcji baterii lub innych komponentów pojazdów elektrycznych.

Pojawiają się jednak sygnały związane z rozwojem gałęzi produkcji kompletnych samochodów elektrycznych. Plany produkcji BEV (ang. Battery Electric Vehicles - samochody w pełni elektryczne, tj. bez silnika spalinowego) to kwotowo jedne z największych przedsięwzięć inwestycyjnych ogłoszonych w Polsce w ostatnich latach.

Polska zajmuje korzystną pozycję w obszarze produkcji baterii, e-autobusów czy ładowarek

Wartość inwestycji w projekt Izera realizowany przez ElectroMobility Poland to ok. 400 mln euro, a szacowana inwestycja koncernu Stellantis związana z produkcją modelu Jeep Avenger to ok. 170 mln euro (z kwotą docelową ok. 430 mln euro). Produkcja Stellantis w Tychach rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Rozpoczęcie produkcji w ramach projektu Izera w fabryce w Jaworznie planowane jest na koniec grudnia 2025 roku.

- Polska zajmuje korzystną pozycję w obszarze produkcji baterii, e-autobusów czy ładowarek.