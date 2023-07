Polska na gazie. Najbardziej ekologiczna motoryzacja w Europie?

Polacy mają najwięcej samochodów w Europie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a przy tym jesteśmy najbardziej ekologiczni. Brzmi niewiarygodnie, ale to zasługa niskich cen autogazu.

Po polskich drogach jeździ ponad 16 proc. samochodów osobowych, które nie są ani benzynowe, ani napędzane dieslem - to najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej i drugi najwyższy w Europie - informuje Business Insider Polska.

Spośród 25,9 mln zarejestrowanych w Polsce samochodów - 13,5 mln posiada silnik benzynowy, a 8,2 mln to diesle - według danych za 2021 r. Samochodów z ważnymi badaniami technicznymi jest dużo mniej, bo to łącznie 19,2 mln.

Okazuje się, że w porównaniu z Polską samochody benzynowe i diesle mają wyższy udział we wszystkich krajach Unii Europejskiej, największy jest we Włoszech - 90,2 proc. W Europie - poza Unią - Polskę (83,7 proc.) wyprzedza tylko Turcja z 63,8 proc. silników na olej napędowy i benzynę.

Według portalu w Polsce jeździ największy odsetek aut w Europie, które można uznać za ekologiczne, jest ich 4,2 mln. Tymczasem samochodów w pełni elektrycznych (wyłącznie napędzanych bateriami) było w czerwcu br. 40,7 tys., a licząc razem z hybrydami plug-in - łącznie 80,2 tys. To tylko ok. 0,3 proc. wszystkich aut w Polsce.

Spaliny samochodów na gaz zawierają od 10 do 15 proc. mniej CO2, o 20 proc. mniej tlenku węgla i od 55 do 60 proc. mniej węglowodorów w porównaniu ze spalinami z benzyny - pisze portal Autogaz. To może oznaczać, że samochody na LPG są ekologiczną alternatywą dla elektryków.

Przemawia za nimi - oprócz kwestii ekologicznych - cena pojazdu oraz koszt eksploatacji, zasięg na jednym tankowaniu i rozwinięta sieć stacji LPG w Polsce.

Jak wylicza portal BI, za 100 km właściciel samochodu osobowego z LPG zapłaci 18 zł, a wersji benzynowej 35 zł. Aby odzyskać w cenie paliwa wybór modelu gazowego, trzeba przejechać 23 tys. km. Do tego dochodzi wyższy koszt przeglądu rocznego, czyli 163 zł zamiast 99 zł, a także - raz na 10 lat - wymiana zbiornika. W przypadku samochodu elektrycznego koszt zakupu i koszty dodatkowe, czyli nowa bateria, są dużo wyższe.