Polska produkcja motoryzacyjna pobiła rekord. Może być jeszcze lepiej

W 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego w Polsce wzrosła o 25 proc. do rekordowych 207 mld zł. Liderem eksportu są baterie.

Produkcja polskiego przemysłu motoryzacyjnego przebiła o 29 proc. przedpandemiczny rok 2019. W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż była większa o 32 proc. rok do roku.

W 2022 r. wartość eksportu części motoryzacyjnych (bez baterii) z Polski wzrosła o 19 proc. do 14,3 mld euro.

Numerem jeden w eksporcie części stały się baterie (w 2022 roku - 8,3 mld euro, tj. o 25 proc. więcej niż w 2021 roku).

W 2022 roku produkcja samochodów osobowych łącznie w UE i Wielkiej Brytanii wrosła o 6 proc. rok do roku. To dobry wynik, jednak to nadal 24 proc. mniej niż produkowano przed pandemią.

W 2022 r. produkcja samochodów osobowych na świecie wzrosła o 8 proc. rok do roku. Wydaje się to niezłym wynikiem, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy nadal na poziomach niższych niż przed pandemią (8 proc. mniej niż w 2019 roku).

W Europie w 2022 roku nastąpił niewielki spadek rok do roku - o 1 proc., ale UE wraz z Wielką Brytanią zanotowały wzrost o 6 proc. przy spadku o 24 proc. wobec 2019 r.

Słowacja, Czechy i Niemcy sobie radzą, a Francja i Wielka Brytania wręcz przeciwnie

Wciąż widoczne jest zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami w Europie, które są największymi producentami aut. Słowacja, mimo spadku o 3 proc., była relatywnie blisko poziomów z 2019 roku - spadek to 10 proc. Dla porównania, w Niemczech wolumeny uległy zwiększeniu o 12 proc., ale nadal były 25 proc. poniżej wyniku sprzed pandemii.

Z drugiej strony we Francji i Wielkiej Brytanii produkcja była o około 40 proc. niższa niż przed pandemią.

Analitycy Santander Bank Polska wśród przyczyn wymieniają różnice w dostępności surowców i półproduktów dla poszczególnych koncernów samochodowych, ale też polityki koncernów preferujące określone marki i modele.

Koniec 2022 roku i pierwsza część 2023 roku stały pod znakiem zwiększania wielkości produkcji dzięki poprawie dostaw materiałów produkcyjnych.

W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. produkcja w Niemczech poprawiła się o 35 proc. r/r, jednak nadal był to poziom o 13 proc. niższy niż w tym samym okresie 2019 roku. Kwiecień był dwunastym miesiącem z rzędu poprawy produkcji w Niemczech w ujęciu r/r. Natomiast zakłady w Czechach wytworzyły 29 proc. r/r więcej pojazdów osobowych, zbliżając się do wolumenu z 2019 roku (spadek wynosił 5 proc.).

Zwiększa się udział w rynku samochodów elektrycznych i hybryd

Coraz większy udział w produkcji i sprzedaży zyskują samochody z napędami alternatywnymi. W Niemczech na przełomie roku udział pojazdów elektrycznych (BEV i PHEV) w produkcji aut osobowych oscylował wokół 30 proc. Dla porównania - pod koniec 2019 roku stanowiły one 5-6 proc. wolumenu.

- Uwagę zwraca spadek udziału po wzroście produkcji ogółem od końca 2022 roku, co można uznać za potwierdzenie stosowania przez koncerny samochodowe polityki wypychania na rynek drogich modeli w warunkach ograniczonej podaży i niższego naturalnego popytu po wzroście podaży. W Europie udział napędów alternatywnych w rejestracjach samochodów osobowych wzrósł do 49 proc., w tym z wtyczką do 23 proc., a w pełni elektrycznych do 14 proc. Udział aut wyposażonych w silnik benzynowy spadł do 37 proc., a diesla do 14,5 proc. - wyjaśnia Radosław Pelc, analityk sektorowy w Santander Bank Polska.

Mieszane prognozy na rok 2023: produkcja może rosnąć, ale są obawy o popyt

Według prognoz analityków branżowych produkcja i sprzedaż pojazdów w Europie w 2023 roku powinny wzrosnąć. W pierwszych miesiącach roku dokonywano korekt prognoz w górę, co było rezultatem rosnącej produkcji pojazdów.

Na przykład w maju S&P zakładało wzrost wielkości produkcji pojazdów lekkich o 7,7 proc., podczas gdy w grudniu ubiegłego roku przewidywano wzrost o 6,4 proc.

W kwietniu VDA podniosło swoje przewidywania dla sprzedaży samochodów osobowych do 7 proc. z 5 proc. oczekiwanych w styczniu.

Z kolei LMC Automotive w maju szacowało, że sprzedaż aut osobowych w Europie Zachodniej zwiększy się o 8,5 proc. (w styczniu zakładano 7,8 proc.).

Jednym z głównych ryzyk dla tych prognoz są niskie poziomy zamówień na nowe samochody. W Niemczech od sierpnia ubiegłego roku oscylują wokół 80 proc. poziomów z 2019 roku. Rosnąca ostatnio produkcja znajdowała zbyt z uwagi na wysoki portfel wcześniejszych zamówień, który jednak szybko się kurczy.

Wbrew wzrostom produkcji i rejestracji pojazdów osobowych w Europie popyt był relatywnie słaby. Wskaźniki nastrojów ekonomicznych ESI dla UE pod koniec 2022 roku były na poziomie z końca 2020 roku. Od tego momentu nastąpiła stabilizacja na nieco wyższych poziomach, która może zwiastować odwrócenie trendu w nastrojach nabywców. Podobnie może być ze skłonnością unijnych konsumentów do zakupu samochodu.

Nastroje konsumentów potwierdzały dane rzeczywiste. Zamówienia napływające do niemieckich producentów samochodów od połowy 2021 roku były w trendzie spadkowym, a od końca 2022 roku oscylowały wokół 80 proc. wielkości sprzed pandemii.

Rosnąca od końca 2022 r. produkcja miała zapewniony zbyt dzięki rekordowo wysokiemu portfelowi zamówień. W połowie 2022 roku portfel producentów samochodów w Niemczech był dwukrotnie większy niż w 2019 roku.

- Wzrost produkcji przy spadku bieżących zamówień spowodował spadek portfela zamówień w marcu 2023 roku do poziomu 150 proc. wielkości z 2019 roku. Jeśli te tendencje się utrzymają, w najbliższych miesiącach może dojść do zupełnego skurczenia się portfela, a w dalszej kolejności do ograniczania produkcji na skutek niskiego popytu. Wśród czynników dławiących popyt były rosnące ceny aut. Same wskaźniki cen producentów nie do końca odzwierciedlają zmiany cen dla nabywców końcowych. Z uwagi na przewagę popytu ceny u dealerów zazwyczaj nie podlegały negocjacjom. Do tego producenci oferowali większą dostępność modeli droższych, choćby wyposażanych w napędy alternatywne - dodaje Radosław Pelc.

Polska produkcja motoryzacyjna w silnym trendzie wzrostowym

Za trendem europejskim podążała produkcja w Polsce. W 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego wzrosła o 25 proc., uzyskując rekordowe 207 mld zł - to wzrost o 29 proc. wobec roku 2019. W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż była większa o 32 proc. r/r.

W 2022 roku wyprodukowano 484 tys. pojazdów, tj. o 11 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 26 proc. mniej wobec roku 2019. Pierwszy kwartał 2023 roku również stał pod znakiem wyraźnego wzrostu (65 proc. r/r).

Rósł także wolumen wytwarzanych silników - w 2022 roku o 23 proc. do prawie 2 mln sztuk (wzrost o 29 proc. wobec 2019), a w pierwszym kwartale 2023 roku o kolejne 33 proc. r/r (wzrost o 70 proc. wobec pierwszego kwartału 2019).

W 2022 roku wartość eksportu części motoryzacyjnych (bez baterii) z Polski wzrosła o 19 proc. do 14,3 mld euro. Polska kontynuowała umacnianie swojej pozycji w Europie - jej udział w imporcie części przez kraje UE z innych krajów UE wzrósł o 0,6 pkt. proc. do 10,5 proc., co stanowi 8,6 proc. w łącznym imporcie przez kraje UE.

Największą dynamikę wzrostu udziału Polski zanotowały Francja (o 29 proc.), Hiszpania ( o 11 proc.) i Niemcy (o 6,6 proc.).

Numerem jeden w eksporcie części stały się baterie. W 2022 roku wyeksportowano z Polski baterie o wartości 8,3 mld euro, tj. o 25 proc. więcej wobec 2021 roku i jedenastokrotnie więcej wobec 2018 roku.

Mimo wzrostu udział Polski w imporcie wewnątrzwspólnotowym przez kraje UE spadł z 40 proc. w 2021 r. do 31 proc., a w imporcie ogółem przez kraje UE z 23 proc. do 15 proc. Głównymi przyczynami były rozpoczęcie i zwiększenie produkcji przez fabryki baterii zlokalizowane w innych krajach UE, napędzane rosnącą produkcją pojazdów elektrycznych.

Trwa walka o poprawę rentowności produkcji w Polsce

Trwająca od 2021 r. ograniczona produkcja pojazdów i rosnące koszty produkcji doprowadziły do spadku rentowności producentów zlokalizowanych w Polsce. Wielu dostawców współpracujących z producentami części podnosiło ceny o kilkadziesiąt procent, podczas gdy sami producenci części średnio o kilka procent.

Ostatnie miesiące 2022 roku można uznać za udane dla producentów części. Rosnąca produkcja na tzw. pierwszy montaż, wciąż wysoki popyt w segmencie części zamiennych, spadek niektórych kosztów, a także szybszy wzrost cen przełożyły się na poprawę wyników.

Producenci zlokalizowani w Polsce w drugiej połowie roku zwiększyli rentowność na poziomie wyniku operacyjnego do 4,4 proc. wobec 1,5 proc. w drugiej połowie 2021 roku. Był to wynik również lepszy w porównaniu do lat 2018-2020. Biorąc pod uwagę wzrosty produkcji aut w pierwszych miesiącach bieżącego roku, można zakładać, że wyniki w pierwszym kwartale będę również dobre.

Istotną kwestią była rosnąca dynamika cen od połowy 2022 roku, co odzwierciedlało stopniowe renegocjowanie kontraktów z odbiorcami. Z jednej strony słabe wyniki dostawców części na skutek niskich wolumenów i wysokich kosztów, z drugiej zaś wysokie rentowności uzyskiwane przez większość europejskich koncernów samochodowych mogły zwiększać skłonność tych ostatnich do akceptowania podwyżek.

Co prawda w 2022 roku odsetek rentownych producentów części się nie zmienił (72 proc.), ale wzrósł udział przychodów podmiotów rentownych. Po dwóch latach ponownie był wyższy od udziału rentownych producentów w populacji. Pokazuje to, że dużym producentom udało się wyraźnie poprawić wyniki.

Poprawia się dostępność materiałów dla motoryzacji

Po zawirowaniach związanych z wybuchem wojny na Ukrainie sytuacja z dostępnością materiałów do produkcji motoryzacyjnej zaczęła się poprawiać. Od końca ubiegłego roku była na tyle dobra, że przełożyła się na wyraźną poprawę produkcji pojazdów w Europie.

W Polsce odsetek podmiotów z przemysłu motoryzacyjnego wskazujących na niedobór materiałów produkcyjnych jako barierę działalności spadł z okolic 50 proc. w drugim kwartale 2022 r. do 30 proc. na koniec pierwszego kwartału 2023 r.

W Niemczech odsetek producentów motoryzacyjnych zgłaszających problemy w dostawach istotnych surowców i komponentów zmalał z 90 proc. do 70 proc.

Z jednej strony widać trend poprawy zapewniający przyspieszenie produkcji pojazdów, z drugiej zaś nadal spore problemy w dostawach, zatem wciąż duży potencjał do poprawy. Jeśli jednak tendencja się utrzyma, niebawem może dojść do sytuacji, w której czynnikiem ograniczającym produkcję może być spadek popytu. Od początku tego roku poziomy produkcji pojazdów są wyższe niż bieżące zamówienia napływające do niemieckich producentów samochodów.