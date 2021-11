Polska rezygnuje z aut spalinowych, ale tylko w teorii

Prasa od kilku dni pisze o tym, że Polska podpisała na COP26 zobowiązanie do odejścia od sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku i tym samym rezygnuje z silników spalinowych. Naprawdę? Podpisaliśmy niewiele, a może nawet nic nie znaczącą deklarację, która do niczego konkretnego nie zobowiązuje. To raczej listek figowy, mający zasłonić goły zadek naszych faktycznych działań w kwestii odejścia od emisji dwutlenku węgla.

Wielu obecnych i wielcy nieobecni

Bez planów i regulacji to tylko bajki

W sumie to 33 państwa, 39 miast i regionów z całego świata, a także kilkadziesiąt firm z branży motoryzacyjnej oraz największych operatorów flot, instytucji finansowych i innych podmiotów. Warto przy tym zaznaczyć, że część tych państw już znacznie wcześniej podejmowało własne, często znacznie ostrzejsze zobowiązania. Norwegia chciała pozbyć się z rynku spalinowych aut już do 2025 roku., a Austria, Dania, Irlandia, Islandia, Izrael, Niderlandy czy Szwecja do 2030 roku.Czytaj także: Polskie firmy mają wesprzeć Izerę, by przetrwać na rynku Bardziej istotna wydaje się być lista tych, którzy nawet tej niewiele znaczącej i do niczego w zasadzie nie zobowiązującej deklaracji nie podpisali. O powodach, dla których nie zrobił tego niemiecki rząd i część niemieckich firm pisaliśmy w tekście „ Niemcy chcą przedłużyć życie silników spalinowych ”.Dlaczego więc fakt podpisania tej deklaracji przez nasz rząd budzi takie emocje? - Deklaracja podpisana na COP26 to pierwsze takie stanowisko polskiego rządu w zakresie końca sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Traktujemy tę deklarację jako istotny krok na drodze do przyspieszenia dekarbonizacji sektora transportu w Polsce. Brakowało w naszym kraju dialogu i publicznej dyskusji na ten temat. W ślad za deklaracjami powinny jednak zostać wdrożone konkretne instrumenty – w pierwszej kolejności w postaci aktualizacji krajowych celów strategicznych w tym zakresie, a następnie – w dalszej perspektywie – wprowadzenie odpowiednich, wiążących regulacji prawnych - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).W zasadzie ostatnie zdanie tej wypowiedzi można potraktować jako konkluzję – deklaracja bez konkretnych instrumentów, regulacji prawnych i dat nic nie znaczy. W zasadzie więc podpisaliśmy „nic” i zobowiązaliśmy się, że zrobimy „nic”, ale przynajmniej zadeklarowaliśmy dobre chęci.