Polska spółka z umową na ponad 100 mln euro

Prochem podpisał z Foosung Poland umowę na wykonanie prac projektowych i pełnienie roli generalnego realizatora inwestycji dla budowy zakładu produkującego składniki akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych w Kędzierzynie-Koźlu. Spółka szacuje wynagrodzenie na ponad 100 mln euro.

- Formuła wynagrodzenia generalnego realizatora inwestycji, oprócz wynagrodzenia za usługi projektowe, obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie emitenta będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów. Emitent przewiduje, że będzie ono wynosiło ponad 100 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to lata 2022-2024.

Prochem to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska. Firma istnieje od 1947 roku, od 1994 jest notowana na GPW. Kapitalizacja spółki wynosi niespełna 110 mln zł.

Foosung to koreańska korporacja działająca od lat 80. ubiegłego wieku. Produkuje m.in. chemikalia oraz gazy, ale także części motoryzacyjne oraz elementy dla przemysłu zbrojeniowego i branży IT. Grupa ma kilka spółek córek z zakładami głównie w Korei Południowej i Chinach, a także w Mongolii, USA i Słowacji, gdzie znalazł się zakład spółki Foosung Precision Industry. Wytwarza się w nim wyroby z gumy, tworzyw sztucznych i metalu przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Do głównych klientów grupy należą Samsung Electronics, LG Electronics, Carrier, Byucksan, Hyundai Motor i Kia Motors.

Południowokoreańska firma buduje w Kędzierzynie-Koźlu zakład produkujący nieorganiczne związki fluorowe wykorzystywane jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych. To pierwszy w Europie projekt, który zakłada produkcję LIPF6, czyli heksafluorofosforan litu - kluczowy składnik elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych.