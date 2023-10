Polska w tej branży już jest potęgą, a czeka nas jeszcze czterokrotny wzrost

Polska jest jednym z europejskich potentatów produkcji autobusów elektrycznych i samochodowych baterii. Wartość ich eksportu do 2035 roku ma wzrosnąć czterokrotnie.

Prognozy odległe, ale bardzo obiecujące. Bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych oraz baterii w regionie V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) w roku 2035 wyniesie 58,5 miliarda euro, z czego na Polskę przypadnie 16,9 miliarda euro.

W tym roku zapotrzebowanie na baterie na globalnym rynku osiągnie poziom 890 GWh - będzie o 33 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W 2022 roku wartość polskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych wyniosła ponad 9 miliardów euro i była sześciokrotnie wyższa niż w roku 2018.

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich "serca", czyli materiały katodowe.

Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) raporcie branżowym pt. "Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski".

- Elektromobilność to dziedzina gospodarki, na której globalny przemysł, władze państw, organizacje międzynarodowe i świat nauki skupiają uwagę ze szczególną mocą. Oczywistym jest, że Polska ma istotny powód, by traktować rozwój e-mobility jako jeden ze swoich gospodarczych priorytetów. W naszym kraju szybko rośnie grono firm rozwijających produkcję pojazdów elektrycznych oraz podzespołów do nich i elementów infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania. Szybki rozwój, kreatywność i wysoki poziom oferowanych produktów i usług polskich firm w tej dziedzinie sprawiają, że polska branża e-mobility jest konkurencyjna, a nasz kraj stanowi doskonałą lokalizację dla zagranicznych inwestorów i partnerów biznesowych - podkreśla Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH.

Wartość dodana produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym spadnie

Autorzy raportu przypominają, że obecne i zapowiedziane zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej przewidują, iż udział w produkcji komponentów przeznaczonych do konwencjonalnych pojazdów spalinowych osiągnie w polskim sektorze przemysłowym poziom 35 proc. PKB.

Wartość dodana produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) do roku 2035 spadnie, osiągając 22,8 miliardy euro straty, z czego na Polskę przypadnie 7,2 miliarda euro. Ogólny bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych oraz baterii w regionie V4 w roku 2035 będzie jednak, według przewidywań, dodatni i wyniesie 58,5 miliarda euro, z czego na Polskę przypadnie 16,9 miliarda euro.

"Rozwój inwestycji skierowanych w stronę produkcji baterii może wpłynąć pozytywnie na PKB krajów Grupy Wyszehradzkiej, przewidując wzrost na poziomie 5,3 procent w roku 2035, zaś dla Polski ten wzrost wyniesie 2,6 procent" - czytamy w raporcie.

Według przytoczonej w raporcie analizy UN Comtrade Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów eksportujących komponenty dla sektora elektromobilności. Wartość eksportu w tej dziedzinie rośnie z roku na rok i w roku 2022 przekroczyła 12,4 miliarda euro.

Wartość polskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych zwiększy się czterokrotnie

W 2022 roku wartość polskiego eksportu w segmencie baterii do pojazdów elektrycznych wyniosła ponad 9 miliardów euro. To oznacza wzrost o ponad 23 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a o ponad 600 proc. w zestawieniu z rokiem 2018.

Głównymi odbiorcami tych produktów są Niemcy (4,2 miliarda euro, wzrost o 23 proc. rok do roku), Meksyk (1,1 miliarda euro, wzrost o 21 proc.), Francja (779 mln euro, wzrost o 4 proc.), Belgia (471 mln euro, spadek o 42 proc.) oraz USA (386 mln euro, wzrost o 261 proc.).

LG Energy Solution, lider segmentu bateryjnego w Polsce, przewiduje, że w tym roku zapotrzebowanie na baterie na globalnym rynku osiągnie poziom 890 GWh, a więc będzie o 33 procent wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem (670 GWh).

"Szczególnie dynamiczny rozwój rynku baterii przewiduje się w rejonie Ameryki Północnej, gdzie wzrost może osiągnąć nawet 60 procent, co przyczyni się do przywództwa w ekspansji na skalę globalną. Dodatkowo, prognozuje się, że rynki w Europie oraz Chinach także wykażą solidny rozwój, odpowiednio o 40 procent i 20 procent" - piszą autorzy raportu. Według prognoz do roku 2030 wartość polskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych zwiększy się czterokrotnie.

Wartość eksportu innych urządzeń dla elektromobilności wzrosła od 2018 roku o połowę

Kolejną grupą silnie eksportowanych artykułów są transformatory elektryczne, przetwornice i przekształtniki. W tym zbiorze znajdują się wszelkie urządzenia wykorzystywane w dziedzinie elektromobilności, obejmujące m.in. stacje do ładowania pojazdów elektrycznych oraz ich komponenty, a także energoelektronikę stosowaną w samochodach. Według danych z ubiegłego roku ten segment wygenerował wartość eksportu wynoszącą 1,8 miliarda euro. Jest to wzrost o 31 proc. rok do roku i o 53 proc. w stosunku do roku 2018.

Głównymi odbiorcami tych produktów są Niemcy (507 milionów euro, wzrost o 37 proc. rok do roku), Włochy (149 mln euro, wzrost o 98 proc.), Francja (147 mln euro, wzrost o 68 proc.), Chiny (82 mln euro, spadek o 42 proc.) oraz Wielka Brytania (79 mln euro, wzrost o 66 proc.).

Autorzy raportu podkreślają, że choć Polska jest dziś ważnym graczem w produkcji baterii, to do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są kolejne inwestycje.