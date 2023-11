Polska w tym sektorze jest światową potęgą, ale już niedługo

Polska to mocny gracz w branży motoryzacyjnej - brylujemy m.in w produkcji silników Diesla, a te wkrótce mogą... zniknąć z rynku.

Rynek nowych pojazdów w Polsce rozwija się. Wzrosty widać nie tylko w kategorii samochodów osobowych, ale także pojazdów dostawczych, ciężarowych i autobusów - a to sygnał, że firmy wierzą w rozwój gospodarki.

Dynamikę widać też w elektromobilności. Po naszych drogach jeździ ponad 50 tys. elektrycznych samochodów.

W ciągu całego 2022 r. zarejestrowano w Polsce niemal 420 tys. nowych samochodów – te dane przytoczył podczas briefingu prasowego 7 listopada 2023 r. prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) Jakub Faryś.

450 tys. rejestracji nowych aut w 2023 r. ? To możliwe. Są powody do optymizmu, co do perspektyw całej gospodarki

W 2023 r., według danych PZPM, po 10 miesiącach przekroczono 390 tys. rejestracji, co oznacza ponad 12-proc. wzrost.

- Idziemy w dobrym kierunku - wydaje się, że możemy w tym roku sięgnąć nawet 450 tys. rejestracji. Warto tu spojrzeć też na samochody dostawcze, w tej kategorii widać lekki wzrost, o 3,5 proc., co oznacza już powyżej 53 tys. rejestracji. To bardzo budujące – zawsze gdy samochody dostawcze i ciężarowe radzą sobie dobrze, to świadczy o tym, że przedsiębiorcy wierzą w rozwój gospodarki i dobrą kondycję rynku – ocenił Faryś.

Jeśli chodzi o autobusy, PZPM podaje, że nastąpił wzrost o 56 proc., co, jak tłumaczył Faryś, wynika z zawirowań spowodowanych pandemią. Większość pojazdów z tej grupy to zakupy na potrzeby samorządów.

Dla porównania - w Europie, biorąc pod uwagę dane za trzy kwartały do października (tak dane podaje ACEA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów – przyp. red.), mamy wzrost rejestracji osobówek o 17 proc., aut dostawczych o 14 proc., ciężarowych o 23 proc. i autobusów prawie 20 proc.

Zyskują też elektryki, ale tu Europa dzieli się wyraźnie według kryterium zamożności

Kilka miesięcy temu PZPM rozpoczęło udostępnianie tzw. e-Rejestracji, czyli rejestracji nowych pojazdów, które nie są czysto spalinowe.

Jak wygląda elektromobilność na polskich drogach? Porusza się po nich ponad 50 tys. elektrycznych samochodów, z czego 5200 to pojazdy dostawcze i ponad 1000 autobusów.

- Co warto podkreślić, to niemal 620 tys. samochodów hybrydowych, które stanowią znaczący segment na rynku. Klienci coraz częściej wybierają je zamiast samochodów z silnikiem benzynowym. Mimo że udział hybryd w Polsce wynosi mniej więcej 10 proc., to warto zauważyć, że w parku pojazdów utrzymujemy podobną liczbę pojazdów z napędem czysto elektrycznym, wodorowym i hybrydowym – powiedział prezes PZPM.

W Europie w pierwszych trzech kwartałach tego roku zarejestrowano ponad 1,1 mln samochodów z napędem bateryjnym. Jeśli spojrzymy na podział rynku ze względu na rodzaj napędu, to samochody benzynowe stanowią 36 proc., hybrydy ponad 25 proc.

W tym roku był moment, że pojazdy z silnikiem elektrycznym sprzedawały się lepiej niż pojazdy z silnikiem Diesla. Obecnie udział ten zwiększył się o jedną dziesiątą, ale wciąż widać wyraźny trend - samochody osobowe z silnikiem Diesla są praktycznie przeszłością.

Jak podkreślił Jakub Faryś, zestawienie stosunku aut elektrycznych do ogólnej liczby aut pokazuje, że Europa nie jest już pod tym względem jednolita, ale zaczyna dzielić się na trzy prędkości.

- Pierwsza prędkość to Norwegia, którą pomijam, gdyż już od 20 lat przygotowywali się do tej zmiany i stanowią niemal odrębną ligę. Jeśli wykluczymy Norwegię, to kraje skandynawskie mają udział elektryków na poziomie 30-40 proc. Dalej mamy pozostałe kraje Europy Zachodniej, takie jak Austria, Francja, Irlandia, gdzie ten stosunek wynosi między 15 a 19 proc., przy średniej europejskiej na poziomie 14 proc. Pozostałe kraje cechuje udział elektryków na poziomie kilku procent – powiedział Faryś.

W tym podziale widać różnicę w zamożności poszczególnych krajów – w tych bogatych udział elektryków jest stosunkowo duży lub zbliżony do średniej.

Produkcja to mocna strona Polski, ale zmiany na rynku mogą się okazać sporym wyzwaniem

Jak stwierdził Jakub Faryś, Polska to kluczowy gracz w Europie, jeśli chodzi o produkcję - bez względu na kategorie, znajdujemy się zazwyczaj w czołówce, zajmując piąte lub szóste miejsce. Nasza szczególnie mocna strona to produkcja gotowych pojazdów oraz części i podzespołów.

- W zeszłym roku wyprodukowano imponującą liczbę 200 tys. aut. Jeśli spojrzymy na pierwsze trzy kwartały tego roku, już mamy 200 tys., co daje nadzieję na jeszcze lepszy wynik. Jednak nie jest tajemnicą, że ten wzrost wynika częściowo z uruchomienia produkcji nowego modelu samochodu osobowego, także z napędem elektrycznym, a kolejne modele są już zapowiadane – zauważył Faryś.

Także w segmencie samochodów dostawczych widać znaczący wzrost, szczególnie w kategorii ciężarowych pojazdów powyżej 3,5 tony.

- W zeszłym roku odnotowaliśmy 30-proc. wzrost, a w bieżącym to już ponad 60 proc. To rezultat uruchomienia produkcji przez jednego z producentów, który wcześniej skupiał się na produkcji samochodów osobowych, a teraz skoncentrował się na rozwinięciu produkcji pojazdów dostawczych. Mam nadzieję, że do końca roku osiągniemy wynik rzędu 400 tys. – powiedział Jakub Faryś.

Z polskich taśm zjeżdżają nie tylko auta, ale też silniki do nich. Produkujemy ich rocznie niemal 2 mln, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu do 2022 r. Trzeba jednak podkreślić, że zdecydowana większość silników, które opuszczają polskie fabryki, to silniki z zapłonem samoczynnym.

- Zdaje się, że niedługo Polska może stać się jedynym krajem produkującym tego rodzaju silniki. To stanowi wyzwanie dla producentów, którzy muszą znaleźć nowe zastosowania dla swojej produkcji, zważywszy na to, że diesel w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie całkowicie zniknie z montażu w samochodach osobowych. Oczywiście, nadal będzie używany w pojazdach dostawczych czy ciężarowych, ale w Polsce produkowane są przede wszystkim silniki do samochodów osobowych – ocenił prezes PZPM.