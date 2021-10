Polska zapleczem elektromobilności. Czekamy na inwestycje w Gliwicach i Jaworznie

Polskie baterie i autobusy napędzają elektromobilność w całej zachodniej Europy, ale o prawdziwym sukcesie tego sektora w naszym kraju można będzie mówić dopiero wówczas, kiedy obok silnego eksportu będziemy też mieli silny popyt wewnętrzny. Póki co największe zainteresowanie elektromobilnym taborem wykazują operatorzy transportu publicznego i firmy świadczące usługi dostawcze.

Czas myśleć już o świecie po e-mobilności?

Jak ujawnił przy okazji debaty „Polska europejskim zapleczem e-mobilności”, odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Andrzej Korpak, prezes zarządu i dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland, plan zakłada, że już w 2025 roku 90 proc. elementów do produkowanego w Gliwicach „dostawczaka” pochodzić będzie z tzw. low cost country, co – zdaniem Korpaka – w naturalny sposób faworyzuje Polskę.- Generalne założenie dla nas jest takie, że najtaniej będzie to robić w naszej okolicy. Także dzięki strefie, bo jesteśmy razem i koszty logistyczne są abstrakcyjnie małe. Przygotowując się do produkcji samochodu elektrycznego, staramy się więc przyciągnąć dostawców w tę okolicę – tłumaczy Korpak, choć zastrzega, że w tym wyścigu polskie firmy będą musiały „przebić” ofertę konkurencji z Czech i Słowacji.Na uruchomienie podobnego mechanizmu w Jaworznie liczy też Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To właśnie na należących do KSSE terenach ma stanąć fabryka polskiego samochodu elektrycznego „Izera”. Jak informuje Michałek, z 300 ha mniej więcej 1/3 zająć ma sama fabryka „Izery”, resztę przeznaczono dla firm chcących z nią nawiązać współpracę.- Są już kooperanci chcący się pojawić obok Izery – powiedział w trakcie debaty Michałek. Jak zaznaczył, jaworznicki obszar gospodarczy w specustawie został przeznaczony właśnie pod elektromobilność.- Wszystkie projekty, które w przyszłości będą tam inwestowane, mają mieć charakter elektromobilności – podkreślił prezes KSSE. Przy okazji wspomniał, że chciałby, aby w rejonie Bytomia i Rudy Śląskiej, miast do tej pory kojarzonych silnie z górnictwem węgla kamiennego, powstało centrum kompetencji dotyczące elektromobilności.- Żeby wokół tego na bazie elektromobilności stworzyć ekosystem nauki, biznesu i samorządu – stwierdził Michałek.Analizując perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce, Przemysław Szywacz uczula, by nie zapominać o stymulowaniu wewnętrznego popytu na tego typu produkty.- Bez tego będziemy mieli eksport, ale lokalnie rozwój elektromobilności będzie słaby – ostrzega.Przedstawiciele branży automotive zwracają uwagę, że należy spoglądać na to zagadnienie bardzo interdyscyplinarnie. Prezes Dariusz Mikołajczak wskazuje na zależność rozwoju elektromobilności od rozwoju technologii wodorowych, zaś Piotr Dardziński podkreśla, że technologie wykorzystywane w elektromobilności mają szansę być stosowane także poza nią.- My do elektromobilności podchodzimy nie tylko jako do problemu związanego z wytwarzaniem i magazynowaniem energii. Samochód to także materiały czy konstrukcje. Elektromobilność to dla nas pretekst, by rozmawiać z branżą o samochodzie jako takim – mówi Dardziński.Z kolei szef gliwickiego Opla radzi, by nie przywiązywać się do elektromobilności jako symbolu szczytowego osiągnięcia rewolucji technologicznej.- To nie będzie trwało wiecznie. Postęp technologiczny jest tak szybki, że elektromobility pewnie będzie wielką atrakcją przez najbliższe 20 lat, a potem znowu wejdzie nowa technologia – prognozuje Andrzej Korpak.