Polska została największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej

Mimo pandemii COVID-19 eksport polskich autobusów elektrycznych przyspieszył. Polska stała się największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej i posiada 46 proc. tego rynku.

Rośnie także krajowy rynek

Oprócz autobusów elektrycznych na znaczeniu w najbliższych latach mogą zyskać również autobusy wodorowe. Od momentu premiery w 2019 r. pierwszego wodorowego autobusu wyprodukowanego przez firmę Solaris, producent otrzymał zamówienia na 57 takich pojazdów.Systematycznie rozwija się także krajowy rynek. Z danych zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wynika, że pod koniec 2020 roku park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 430 sztuk.W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. flota elektrobusów powiększyła się o 201 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to zmianę o 253 proc. rok do roku.Autobusy elektryczne jeżdżą m.in. po ulicach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oraz Warszawy, Inowrocławia, Krakowa, Koszalina, Grudziądza, Jeleniej Góry, Tarnowskich Gór, Leszna, Krosna, Częstochowy i Radomia.Niedawno spółka ARP e-Vehicles, należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) uruchomiła produkcję autobusu elektrycznego w fabryce w Solcu Kujawskim. Początkowo produkcja będzie możliwa na poziomie kilkudziesięciu sztuk rocznie.