Zarząd British British Automotive Holding (BAH) w związku z m.in. fiaskiem układu wchodzącej w skład grupy BAH spółki British Automotive Polska, podał, że wdraża działania zmierzające do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości BAH oraz spółek zależnych.

Spółka British Automotive Holding (BAH) poinformowała, że 29 sierpnia 2023 r. podczas zgromadzenia wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu British Automotive Polska (BAP), wchodzącej w skład grupy BAH, pełnomocnik głównego wierzyciela - Jaguar Land Rover Limited (JLR) oddał głos "przeciw" zaproponowanemu układowi, co w konsekwencji doprowadziło do nieprzyjęcia układu.

Brak przyjęcia układu British Automotive Polska, ale nie tylko to, prowadzi do upadłości

Jednocześnie British Automotive Holding poinformował o realizacji przez JLR zabezpieczeń wynikających z umów zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych, poprzez zajęcie rachunków bankowych British Automotive Holding oraz jej spółek zależnych.

Ponadto zarząd BAH podał w komunikacie giełdowym, że ze względu na brak przyjęcia układu British Automotive Polska, a także "bezpodstawne zajęcie rachunków bankowych, brak możliwości pozyskania dalszego finansowania na prowadzenie działalności, a także strukturę powiązań kapitałowych i umownych w stosunku do JLR" , wdraża działania zmierzające do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości BAH oraz spółek zależnych, co w konsekwencji skutkować będzie zaprzestaniem prowadzenia działalności.

Prezes British Automotive Holding mówi o zakończeniu działalności operacyjnej

- Decyzją Zgromadzenia Wierzycieli, zmuszeni jesteśmy zakończyć w trybie natychmiastowym działalność operacyjną – powiedział prezes British Automotive Holding Andrzej Nizio, cytowany przez portal stockwatch.pl.

Portal poinformował ponadto, że jak dodała BAH, konsekwencją zaistniałej sytuacji jest niemożność dokończenia realizowanych napraw samochodów, jak również wywiązanie się z zawartych umów sprzedaży samochodów. Wskazano, że obecnie grupa prowadzi rozmowy z Inchcape JLR Polska, aby ustalić dalsze kroki postępowania.

29 sierpnia 2023 kurs akcji BAH zanurkował i spadł o blisko 58 proc.

BAH przez lata był generalnym importerem samochodów marki Jaguar, Land Rover i Aston Martin w Polsce. Największym akcjonariuszem spółki, według danych dostępnych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Mariusz Wojciech Książek z podmiotami zależnymi (46,01 proc. głosów).