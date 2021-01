Polski elektryczny van coraz bliżej Zgorzelca

Innovation AG ze Zgorzelca zebrało największą liczbę punktów w kolejnym etapie konkursu na stworzenie, a ostatecznie także produkcję polskiego vana elektrycznego. Sumie 4 firmy zostały wybrane do przekucia przedstawionych założeń w dokumentację techniczną pojazdu i dostaną na to środki z NCBiR.

Przez ekokonwersję do własnych rozwiązań

Fabryka elektrycznych vanów szansą na transformację regionu

- To na razie teoretyczne założenia. Wiemy, jak je spełnić, jesteśmy już niedaleko tego celu, ale trzeba do tego dopracować kilka rozwiązań – mówi Albert Gryszczuk.Bardzo duży wpływ na najwyższą ocenę dla Innovation AG miał zaproponowany model komercjalizacji i wykorzystania komponentów polskiego vana elektrycznego. Mowa jest tu o wypożyczaniu baterii, stałym monitoringu zużycia, a po utracie przez nie właściwości wymaganych przez samochody elektryczne - wykorzystaniu ich w magazynach energii.Czytaj także: Energia z węgla będzie za droga – przekonują samorządowcy - W projekcie e-Van firma zamierza wdrożyć m.in. innowacyjny system inteligentnego sterowania hamowaniem regeneracyjnym, a także wykazała się kreatywnym podejściem do modelu biznesowego, który po kilku latach eksploatacji baterii w elektrycznym vanie zapewnia jej dalsze funkcjonowanie jako element magazynów energii. Takie podejście redukuje koszty dzięki, czemu cały projekt staje się bardziej efektywny ekonomicznie – ocenia Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.Innovation AG od kilku lat pracuje nad ekokonwersją samochodów, zmieniając ich napęd ze spalinowego na elektryczny. Samochody przygotowane przez firmę znalazły zastosowanie m.in. w kopalniach KGHM, Karkonoskim Parku Narodowym oraz w pracy na „ostatniej mili” dla InPostu. Pod koniec 2020 roku w Hubie Innowacji Innovation AG powstało pierwsze w Polsce elektryczne pogotowie energetyczne, które już obsługuje największą polską farmę fotowoltaiczną. O Innovation AG zrobiło się głośno pod koniec 2018 r., kiedy spółka zaprezentowała „Sokoła 4x4”, czyli pierwszy polski w pełni elektryczny pojazd stworzony metodą ekokonwersji oraz ogłosiła plany startu zbudowanym przez siebie elektrycznym autem w Rajdzie Dakar. Albert Gryszczuk wielokrotnie startował w rajdach terenowych, także w Rajdzie Dakar. Na razie jednak pandemia pokrzyżowała sportowe plany.Innovation AG pracuje nad rozwojem kolejnych projektów, a udział w konkursie NCBiR jest dla niej szansą na przyspieszenie rozwoju wielu własnych rozwiązań. Firma dysponuje własnymi rozwiązaniami w zakresie technologii napędu, zarządzania pojazdem, odzyskiwania energii. Jak podkreśla Albert Gryszczuk, jej celem jest rozwój pojazdów elektrycznych i opracowanie produktu akceptowalnego przez rynek.Kolejnym etapem konkursu będzie wybór dwóch projektów, których twórcy otrzymają 14 mln zł w wypadku auta elektrycznego lub 16 mln zł dla samochodu z ogniwami paliwowymi z przeznaczeniem na przygotowanie prototypów z zabudową testową. Albert Gryszczuk wierzy, że doświadczenie zdobyte przez Innovation AG przy realizacji 6 udanych projektów ekokonwersji pozwoli przejść do następnego etapu konkursu, jeżeli jednak w kolejnych etapach konkurenci okażą się lepsi nie zarzuci tego projektu, lecz będzie się starał doprowadzić pojazd do fazy produkcyjnej.- Uważam, że projekt e-Van ma duże szanse na końcowy sukces, rozumiany jako wprowadzenie polskich pojazdów elektrycznych na konkurencyjny rynek. Powstanie fabryki będzie też ogromną szansą dla regionu Zgorzelca i Bogatyni, który przechodzi właśnie transformację gospodarczą. Wygaszany kombinat w Turowie będzie uwalniał w ciągu najbliższych lat duże zasoby wykwalifikowanych pracowników – komentuje Albert Gryszczuk.