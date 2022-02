Polski Ład zmienia rynek leasingu samochodów. Czas na wynajem?

Od początku roku zmienia się leasing samochodów – zmiana obciążeń podatkowych powoduje zmiany atrakcyjności różnych form leasingu. Prawdopodobnie zmieni także ceny. Głównym beneficjentem zmian może okazać się wynajem długoterminowy. Na razie firmy dłużej się zastanawiają, zanim podpiszą umowę.

Wynajem ostrzy zęby na większy kawałek rynku

Rok 2022 jako okres adaptacyjny

W Polsce trzy czwarte aut kupuje się "na firmę"

Pierwszy miesiąc minął spokojnie

Co powie księgowy. Trudna sztuka interpretacji

Swój czas może mieć także wynajem długoterminowy, dla którego zmiany podatkowe są neutralne, ponieważ nie dochodzi tu do wykupu i sprzedaży pojazdu.- Poza wszystkimi innymi korzyściami tego rozwiązania, m.in. niższymi kosztami finansowania samochodów, wygodą, brakiem konieczności wpłaty własnej, która wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od wartości samochodu, obecnie dochodzi jeszcze kwestia możliwości wymiany auta na kolejne fabrycznie nowe nawet co dwa lata, bez obowiązku wykupienia dotychczasowego samochodu i płatności podatku dochodowego z tytułu jego odsprzedaży. W wyniku wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu przepisów wynajem długoterminowy w Polsce może w najbliższym czasie dostać dodatkowy impuls wzrostowy, szczególnie w segmencie najmniejszych przedsiębiorców – mówi Robert Antczak, prezes PZWLP, dyrektor generalny Arval Polska.Wynajem długoterminowy rozwija się na polskim rynku od kilku lat, ale na razie jego skala wciąż jest dużo mniejsza od leasingu. Według PZWLP ta forma obejmuje co piąte nowe auto kupione „na firmę”, a w samochodach używanych usługa dopiero raczkuje.Teraz może się to zmienić. Z symulacji Carsmile wynika, że koszt 3-letniego leasingu połączonego z wykupem oraz odsprzedażą auta na nowych zasadach (Polski Ład) jest średnio o ok. 20 proc. droższy od kosztu wynajmu, dla którego podatkowo nic się nie zmienia.- W roku 2022 zobaczymy już pierwsze efekty reformy podatkowej w postaci przesunięcia części klientów zainteresowanych do tej pory leasingiem w kierunku wynajmu. Będzie to jednak okres adaptacyjny, kiedy przedsiębiorcy będą przyzwyczajać się do nowych zasad opodatkowania. Widocznego wzrostu popularności wynajmu spodziewam się w kolejnych latach – przewiduje Łukasz Domański, prezes Carsmile.Santander Consumer Multirent spodziewa się, że więcej o rzeczywistych zmianach wprowadzonych przez Polski Ład w leasingu aut będzie można powiedzieć dopiero po I kwartale 2022 roku. Sama zapowiedź zmian doprowadziła według SCM do sytuacji, w której duża część klientów zdecydowała się na przedterminowe zakończenie umowy leasingowej jeszcze w 2021 roku, aby uniknąć konieczności poddania się nowym zasadom wykupu i sprzedaży auta. Przepisy mają działać wstecz, czyli objąć także już trwające umowy, które zakończą się po 1 stycznia 2022 r.Czytaj także: W 2022 r. droższe samochody, spadek udziału leasingu, więcej elektryków Według Łukasza Domańskiego, pierwszy kwartał będzie przede wszystkim okresem tworzenia nowych rozwiązań, które będą czymś pośrednim pomiędzy leasingiem, jaki znamy dziś, a wynajmem długoterminowym. - Klasyczny leasing, zwłaszcza w segmencie jednoosobowych firm, będzie stopniowo tracił na znaczeniu z uwagi na problem ze sprzedażą pojazdu po zakończeniu umowy – ocenia Łukasz Domański.Zdaniem Łukasza Domańskiego, nadchodzący wzrost popularności wynajmu długoterminowego spowoduje też pewne zmiany w strukturach grup kapitałowych.– Spodziewam się, że spółki zajmujące się wynajmem długoterminowym, których zadaniem jest tworzenie i rozwój produktów, promocja i sprzedaż, a także obsługa operacyjna klientów wynajmujących pojazdy, umocnią swoją pozycję w ramach grup kapitałowych. W miarę wzrostu popularności usługi wynajmu, ich wpływ na wyniki osiągane przez grupy kapitałowe będzie coraz większy – ocenia Domański.Według firmy Carsmile tylko w trzech pierwszych kwartałach 2021 r. firmy leasingowe sfinansowały zakup samochodów osobowych na kwotę ponad 25 miliardów złotych. W Polsce ok. 75 proc. nowych aut kupowane jest „na firmę” (z obecnych preferencji podatkowych korzystają w szczególności drobni przedsiębiorcy), a leasingiem finansowana jest ponad połowa firmowych zakupów nowych samochodów osobowych.Pierwszy miesiąc Polskiego Ładu już minął, ale to zbyt mało, aby można wskazać rzeczywiste zmiany na rynku, zwłaszcza że na nowe przepisy nałożył się trwający przez całe drugie półrocze ubiegłego roku niedobór nowych aut na rynku.– Pewne trendy można będzie wskazać dopiero po zakończeniu pierwszego kwartału. Na razie widać tylko wydłużenie się procesów decyzyjnych. W ubiegłym roku wystarczyły 1-2 spotkania, by zamknąć transakcję, teraz mamy zwykle 3-4 – mówi Marcin Soprych, dyr. sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych grupy PGD, która dysponuje salonami 16 marek samochodów.Zmiany wywołane Polskim Ładem można było natomiast obserwować w końcu roku, kiedy już wiadomo było, jakie regulacje zostaną wprowadzone nowymi przepisami. – Wszystkie instytucje leasingowe, z którymi współpracujemy, a także pracownicy naszych salonów odnotowali dużą liczbę przedwcześnie rozwiązywanych umów. Dotyczyło to zwłaszcza tych, których zakończenie miało nastąpić w pierwszym półroczu tego roku – powiedział Marcin Soprych.Dariusz Wysocki, dyrektor regionu w Santander Consumer Multirent także zauważa wstrzymanie decyzji zakupowych do czasu otrzymania wskazówek od swoich księgowych. A o wiążące interpretacje trudno w obliczu zmieniających się przepisów.- Z uwagi na zmiany sposobu rozliczania wykupu pojazdu, część przedsiębiorców korzystających w tej chwili z finansowania leasingiem prawdopodobnie skorzysta z finansowania w postaci pożyczki lub kredytu samochodowego - przewiduje Wysocki.Jego zdaniem wzrost kosztów prowadzenia działalności, a także wyższy koszt finasowania pojazdów z uwagi na rosnącą stawkę WIBOR, powoduje wstrzymanie decyzji o wymianie dotychczasowego pojazdu na nowy.- Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o finansowaniu zakupu pojazdu w leasingu, decydują się na produkt z wyższym wykupem końcowym niż miało to miejsce dotychczas. Mimo spodziewanego zainteresowania wynajmem pojazdów, nie widać jeszcze przełożenia na zwiększoną sprzedaż tego produktu. Potencjalni leasingobiorcy czy kredytobiorcy najprawdopodobniej będą podejmować decyzje, w jakiej formie finansowania zakupią pojazd, dopiero po konsultacjach w biurach podatkowych - wyjaśnia Dariusz Wysocki.