Polski potentat motoryzacyjny z rekordowymi wynikami

W 2022 r. przychody trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych po raz pierwszy w ponad 26-letniej historii firmy przekroczyły poziom 3 mld zł. Rekordowo wysoki był również wolumen sprzedaży i wyniósł 23 180 sztuk.







W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton zwiększyły się o ponad 27 proc. do około 3,43 mld zł. Zysk netto wyniósł 114,4 mln zł wobec 47,6 mln zł w 2021 r. (wzrost rok do roku o 140 proc.).

Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo-rynkowej wywołanej m.in. wojną w Ukrainie, galopującą inflacją, ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,9 proc. wobec 5,4 proc. rok wcześniej.

Firma koncentruje się na budowie fundamentów pod realizację Strategii 2023-2027, której ogłoszenie nastąpi w drugim kwartale 2023 r. Zakłada także, że na koniec 2023 r. sprzedaż nieznacznie przekroczy historycznie wysoki poziom z roku 2022.



- Zgodnie z szacowanymi wynikami zaprezentowanymi w lutym, rok 2022 zakończyliśmy rekordowym w naszej historii poziomem sprzedaży, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Rezultaty te uzyskaliśmy pomimo wstrzymania na początku roku działalności na rynku rosyjskim. W 2022 r. nasze wysiłki koncentrowaliśmy na poprawie efektywności i redukcji kosztów produkcji. Natomiast szeroko zakrojony plan inwestycyjny, na poziomie około 125 mln zł, zapewnił nam optymalizację produkcji oraz redukcję kosztów. Kondycja grupy oraz inicjatywy podjęte przez nas w ostatnim czasie stanowią podstawę do dalszego rozwoju. W 2023 r. będziemy koncentrować się na budowie solidnych fundamentów pod realizację Strategii na lata 2023-2027 - mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton, cytowany w komunikacie prasowym.

W 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton zwiększyły się o ponad 27 proc. do około 3,43 mld zł. Wolumen sprzedaży wyniósł 23 180 szt., rosnąc rdr. o ponad 6 proc. Wynik EBITDA osiągnął wartość 203 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 114,4 mln zł wobec 47,6 mln zł w 2021 r. (wzrost rok do roku o 140 proc.). Pozytywny wpływ na jego poziom miało saldo zdarzeń o charakterze jednorazowym, m.in. wpływ odszkodowania BI (ubezpieczenie utraty zysku), rozliczenie transakcji nabycia hiszpańskiej spółki Guillén oraz nabycia pozostałych udziałów brytyjskiej spółki Lawrence David.

Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo-rynkowej wywołanej m.in. trwającą wojną w Ukrainie, zwiększającą się w ubiegłym roku presją kosztową spowodowaną galopującą inflacją, ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,9 proc. wobec 5,4 proc. rok wcześniej. Wskaźnik długu netto/EBITDA został utrzymany na bezpiecznym i niższym niż przed rokiem poziomie wynoszącym 2,42.

Wyniki europejskich spółek należących do Grupy Wielton

Jak wskazuje komunikat, schłodzenie popytu w branży transportowej i wstrzymywanie decyzji zakupowych nie przeszkodziło Grupie Wielton w zachowaniu czołowej pozycji na kluczowych rynkach w Europie. Na koniec 2022 r., z udziałami na poziomie 15,7 proc., spółka Wielton zajmowała drugie miejsce w Polsce, na które awansowała w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Pomimo spadku całego rynku o 12 proc., Wielton zwiększył wolumen sprzedaży o 6,2 proc. do 5474 sztuk produktów. Przychody spółki wzrosły rdr. o 33,1 proc. do 690,4 mln zł.

Spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera rynku francuskiego, pomimo spadku udziałów rynkowych do poziomu 19,3 proc. oraz zmniejszenia wysokości sprzedaży o 3,2 proc. do 4736 sztuk. W 2022 r. rynek we Francji zmniejszył się o 1,7 proc. rdr. Fruehauf notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów w Grupie. W ubiegłym roku wyniosły one 710,9 mln zł, czyli o 10,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyniki spółki pozostawały pod presją niekorzystnych warunków rynkowych.Grupa Wielton prowadzi wzmożone działania poprawiające efektywność i produktywność spółki francuskiej.

Drugim największym graczem rynku brytyjskiego pozostała w 2022 r. spółka Lawrence David, sprzedając 4881 sztuk pojazdów, czyli o 26,2 proc. więcej niż przed rokiem. Udziały rynkowe spółki wyniosły 12,2 proc., przy wzroście rdr. przychodów o 65,0 proc. do 646,2 mln zł.

Z dziesiątej na piątą pozycję awansowały w 2022 r. niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH. Spółki wypracowały 46-proc. wzrost rdr. sprzedaży wolumenowej, do poziomu 1931 sztuk, przekładający się na zwiększenie przychodów rdr. o 60,2 proc. do 449,1 mln zł.

W krajach CEE spółka Wielton utrzymała piątą pozycję, a sprzedaż wolumenowa jej pojazdów wzrosła rdr. o 4,7 proc. do 1303 sztuk. Przychody spółki zwiększyły się rdr. o 27,6 proc. do poziomu 179,4 mln zł.

Obchodząca w 2022 r. 100-lecie istnienia spółka Viberti wspięła się z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego. Jej sprzedaż wzrosła o 8,8 proc. rdr. do 1 002 sztuk, a przychody zwiększyły się o 37,8 proc. rdr., osiągając wartość 138,2 mln zł.

W 2022 r. trwała integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén. W ubiegłym roku spółka odnotowała spadek sprzedaży wolumenowej do poziomu 519 sztuk pojazdów, czyli o 3,2 proc. mniej niż przed rokiem, co przełożyło się na zmniejszenie przychodów o 1,3 proc. rdr. do 68 mln zł. Spółka Guillén utrzymała szóstą pozycję na rynku hiszpańskim.

Dyscyplina kosztowa i prognoza sprzedaży w 2023 roku

W 2022 roku Grupa Wielton dokonała intensyfikacji dyscypliny kosztowej, realizując projekty oszczędnościowe w największych spółkach („Program 49+”, „Challenge 1000”). Jednocześnie przeprowadziła inwestycje mające na celu unowocześnienie swoich zakładów produkcyjnych, w tym zwiększenie mocy i poprawę efektywności operacyjnej. Grupa m.in. zbudowała nową linię do produkcji wywrotek Wieltonu, wdrożyła system ERP w spółce Guillen oraz kontynuowała proces relokacji produkcji Langendorfa do Polski.

- Bieżący rok rozpoczęliśmy bezpiecznym poziomem zamówień, pomimo obserwowanego schłodzenia popytu na rynku transportowym. Zakładamy, że na koniec 2023 r. sprzedaż nieznacznie przekroczy historycznie wysoki poziom z 2022 r. Liczne wyzwania, z którymi branża transportowa mierzy się od wielu miesięcy, motywują nas do zwiększenia dyscypliny kosztowej oraz wzmożonych wysiłków w celu utrzymanie bezpiecznego wskaźnika długu netto/EBITDA. Podejmujemy również działania zmierzające do optymalizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych oraz pozyskania nowych klientów i rynków zbytu. Stawiamy na synergie produktowe w grupie i nowoczesne technologie, które otwierają przed nami nowe możliwości - dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

W czwartek po południu akcje Wieltonu kosztowały 9,14 zł, rosnąc ponad 5 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs spółki poszedł do góry o ponad 23 proc.