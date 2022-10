Polski przemysł motoryzacyjny mocno traci na wojnie

Polska branża motoryzacyjna traci na wojnie więcej niż w okresie pandemii COVID-19. Bliskość działań wojennych sprawia, że potencjalni inwestorzy mogą omijać Polskę w swoich planach inwestycyjnych.

Według badań „MotoBarometr 2022”, przeprowadzonych przez Exact Systems (firmę zajmującą się kontrolą jakości m.in. w branży motoryzacyjnej) przedstawiciele polskiej i niemieckiej branży motoryzacyjnej stwierdzili, że w związku z wojną w Ukrainie ich fabryki poniosły większe straty niż zakłady w innych częściach Europy.

W tych badaniach 4 na 10 badanych reprezentantów branży motoryzacyjnej uznało, że w przyszłości Polska nie będzie brana pod uwagę jako cel lokalizacji nowych zakładów produkujących samochody. Jednocześnie co trzeci ankietowany liczy na to, że część produkcji motoryzacyjnej może zostać przeniesiona z Rosji, Białorusi i Ukrainy właśnie do Polski. Jednakże, jak podkreślają eksperci Exact Systems, ostatecznie i tak rynek motoryzacyjny w Polsce traci na wojnie.

Polacy nie chcą kupować nowych samochodów, które są coraz droższe przez wzrost cen materiałów do ich produkcji

Na ten negatywny trend składają się również kwestie cen surowców. Według 61 proc. przedstawicieli motozakładów w związku z wojną w Ukrainie znacząco wzrosły ceny surowców potrzebnych do budowy samochodów. Maleje również popyt na nowe samochody. 68 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce uważa, że Polacy nie będą się decydować na wymianę swoich aut.

Jednocześnie jedynie 44 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce prognozuje wzrost produkcji samochodów w ciągu najbliższych 12 miesięcy i jest to poza Niemcami najgorszy wynik w Europie. U naszego zachodniego sąsiada tylko 14 proc. branży motoryzacyjnej prognozuje wzrost, z kolei np. w Holandii 77 proc. przedstawicieli motozakładów liczy na wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy.