Polski samochód elektryczny będzie jak Smart

Geely Holding zostaje partnerem technologicznym pierwszej generacji pojazdów ElectroMobility Poland, wprowadzonych na rynek pod marką Izera. Obie firmy podpisały umowę licencyjną, w ramach, której Geely udostępni EMP dedykowaną dla samochodów elektrycznych platformę SEA (Sustainable Experience Architecture).

- Platforma SEA idealnie wpisuje się w koncepcję Izery jako produktu. Współpraca z Geely zapewnia EMP najwyższej klasy know-how w branży, a także dodatkowe możliwości biznesowe. W dłuższej perspektywie to partnerstwo technologiczne umożliwia nam rozwój, większe zaangażowanie lokalnych dostawców oraz realizację projektu w zakładanych ramach biznesowych - powiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Opracowana w globalnych centrach badawczo-rozwojowych w Europie i Chinach przez Geely Holding technologia SEA jest specjalnie zaprojektowaną architekturą, przeznaczoną dla pojazdów elektrycznych. Jest ona wysoce skalowalna – dostępna zarówno dla małych pojazdów segmentu A, jak i segmentu E oraz dużych pojazdów dostawczych. Platforma zapewnia rozbudowaną strukturę oprogramowania, pozwalającą na minimalizacje inwestycji w jego rozwój po stronie partnerów. Zapewnia także dostosowanie rozstawu osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm, w zależności od wymagań.

EMP planuje budowę gamy modelowej samochodów elektrycznych segmentu C. Samochód ma mieć długość 4500-4750 mm, szerokość samochodu ma wynieść 1820-1850 mm, a wysokość 1500-1600 mm. Samochód będzie miał tylny napęd i silnik o mocy 200 kW/272 KM. Przewidziano baterie o pojemności 51 i 69 kWh, które mają dać zasięg 340 i 450 km.

Pierwszym z modeli będzie SUV. Ponadto EMP ogłosił plany produkcji dwóch kolejnych modeli – kombi oraz hatchbacka, których daty wprowadzenia na rynek zostaną podane w odpowiednim czasie.

W swoim komunikacie EMP napisało, że umowa „istotnie przyczyni się do popularyzacji Architektury SEA - wprowadzonej na rynek przez Geely Holding we wrześniu 2020 i będącej najbardziej zaawansowaną, w pełni elektryczną i elastyczną technologią, obejmująca zarówno elementy mechaniczne, oprogramowanie, jak i szeroki ekosystem cyfrowy. Na korzystanie z tej technologii do tej pory zdecydowały się już marki w ramach grupy Geely Holding, a marki Zeekr i Smart rozpoczęły już produkcję i sprzedaż aut opartych o platformę SEA. EMP jest pierwszą firmą spoza grupy, która będzie wykorzystywać tę technologię”.

Jesteśmy przekonani, że ta zaawansowana platforma technologiczna pomoże EMP we wprowadzaniu na rynek najwyższej jakości produktów gwarantując ich jakość technologiczną w zakresie komponentów mechanicznych, software’u oraz skalowalności rozwiązań - powiedział Daniel Donghui Li, CEO Geely Holding Group.

Geely chce zwiększyć swoją obecność w Europie, także produkcyjną

To wprowadzanie na rynek może być także korzystne dla Geely. Firma chce zwiększać swoją obecność w Europie i uruchomić tu produkcję swoich samochodów. Na początku listopada zapowiedziano wprowadzenie w 2023 roku na europejski rynek pierwszego samochodu należącej do Geely marki Zeekr wyprodukowanego w Europie.

Geely jest m.in. współwłaścicielem marki Smart, która ma wrócić na rynek w postaci całkowicie elektrycznej. Na razie nie wiadomo, gdzie w Europie może być produkowana. Geely weszło także w układ z Renault, który dotyczy przede wszystkim napędów spalinowych, ale także wspólnego rozwoju technologii bezemisyjnych.

Kto wie, czy udostępniając platformę nowej marce, która dopiero ma zamiar budować fabrykę swoich aut, Geely nie myśli także o zapewnieniu jakiejś części mocy produkcyjnych dla opartych na tej samej platformie swoich modeli przeznaczonych na europejski rynek. Na razie Zeekr i Smart wytwarzają swoje samochody w Chinach. Przy większej sprzedaży na unijnym rynku będą chciały produkować je lokalnie.

Fabryka Izery ma powstać w Jaworznie, w województwie śląskim. Ma produkować 100 000 aut rocznie i zatrudniać około 2400 osób. EMP ma jednak nadzieję, że nowa fabryka przyciągnie także nowe zakłady jej dostawców.