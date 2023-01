Polski samochód elektryczny coraz bliżej masowej produkcji

- Prototyp to zbiór DNA marki, jej charakterystycznych wartości. Rzeczywisty model zostanie pokazany kilka miesięcy przed rozpoczęciem sprzedaży - mówi Tadeusz Jelec, główny projektant Izery, która ma być polskim samochodem elektrycznym produkowanym masowo.

Projektowanie samochodu jest wynikiem dyskusji między projektantami i inżynierami produkcji. Projektant samochodu nie ma pełnej artystycznej swobody.

Obecny prototyp Izery to zbiór wartości, które przyświecają projektantom i które powinny się znaleźć w każdym samochodzie tej marki.

- Początek produkcji Izery jest przewidziany na koniec roku 2025 i mam nadzieję, że z lekkim wyprzedzeniem będziemy mogli pokazać państwu gotowy samochód - mówi Tadeusz Jelec.

Tadeusz Jelec, główny projektant Izery, polskiego samochodu elektrycznego, którego pierwsze egzemplarze pod koniec 2025 roku mają zacząć wyjeżdżać z przyszłej fabryki Electromobility Poland w Jaowrznie, był panelistą jednej z sesji dyskusyjnych tegorocznej edycji 4 Design Days (4DD) w Katowicach.

- Projektant samochodu nie jest artystą, nie ma pełnej swobody interpretacji rzeczy. Powinien posiadać także podstawowe wiadomości inżynierskie, żeby wiedzieć, co jest możliwe do zrobienia z punktu widzenia materiałoznawstwa, mechaniki, inżynierii, geometrii czy fizyki - mówi Tadeusz Jelec.

Projektowanie jest wynikiem dyskusji między projektantami i inżynierami produkcji.

- Staram się przekonać inżynierów do słuszności swoich rozwiązań, oni robią to samo. Jeżeli oni mnie przekonają, to znajduję inną drogę do rozwinięcia danego tematu - mówi Tadeusz Jelec.

Wykorzystanie istniejącej platformy pozwoliło skrócić czas pracy nad samochodem o 5 lat

Wykorzystanie istniejącej platformy, która wyznacza pewne techniczne uwarunkowania, parametry wielkości samochodu jest wyzwaniem, ale pozwoliło znacznie skrócić czas pracy nad Izerą.

- Gdybyśmy zaczynali od zera, to musielibyśmy poświęcić na projektowanie samochodu jeszcze 5 lat - mówi Tadeusz Jelec.

Produkcyjny samochód charakterem będzie odpowiadał temu, co pokazuje prototyp. Projektując samochód nie można bowiem naginać wymagań wynikających z regulacji i norm dotyczących bezpieczeństwa.

- Obecny prototyp Izery jest pewnym zbiorem DNA, zbiorem wartości, które nam przyświecają. Podstawowe wartości, które będę chciał zachować, to czystość formy, dynamika bryły, nie więcej jak 3 charakterystyczne elementy, które odzwierciedlają charakter pojazdu i grafika, która reprezentuje ten symbol niskich Gór Izerskich. To stanowi takie trzy bardzo charakterystyczne elementy - powiedział Tadeusz Jelec.

Każdy pojazd powinien mieć swoją dynamikę, niekoniecznie sportową.

- Dynamikę Izery określiłbym jako pośrednią między sportową a dynamiką typu laid back, czyli relaksu, odprężenia - wyjaśnia Tadeusz Jelec. Te elementy DNA powinny się znaleźć w każdym kolejnym produkcie firmy.

Produkcyjna wersja Izery ma zachować charakter prototypu, choć nie będzie identyczna

- Będę się starał, żeby jak najwięcej elementów z obecnego prototypu pozostało w produkcyjnym samochodzie. Temu właśnie ma służyć zachowanie DNA produktu. Chcąc uzyskać podobny efekt, podobny charakter, możemy utrzymać podobną formę i kolorystykę. Właśnie opracowujemy wersję wnętrza dla produkcyjnego samochodu. Będzie ono odpowiadało parametrom, jakie ma platforma, na której będzie produkowany samochód - mówi Tadeusz Jelec.

- Wiele rzeczy, takich jak charakterystyka materiałów, można uzyskać przez tworzenie odpowiedniej formy, odpowiedniej powierzchni. Są powierzchnie szybkie, są wolne, napięte. Poprzez stworzenie określonego charakteru powierzchni możemy otrzymać wrażenie np. przytulności, ciepła - mówi Tadeusz Jelec.

Przypomina, że żaden producent samochodu nie wypuszcza obrazu produkcyjnych aut zbyt wcześnie. Często następuje to na kilka miesięcy przed rozpoczęciem sprzedaży. - Początek produkcji jest przewidziany na koniec roku 2025 i mam nadzieję, że z lekkim wyprzedzeniem będziemy mogli pokazać państwu gotowy samochód - mówi Tadeusz Jelec.