Polski samochód elektryczny ma szanse na mocnego inwestora

Polski Fundusz Rozwoju nie wyklucza zaangażowania kapitałowego w projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego Izera - powiedział w kuluarach konferencji EEC Trends prezes PFR Paweł Borys.

Podczas 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 26 stycznia szerokiej publiczności został pokazany model polskiego samochodu elektrycznego Izera. Główny projektant auta Tadeusz Jelec określił Izerę jako auto z elegancką sylwetką, przestronne i uniwersalne. Zaprezentowany model jest pewną propozycją, która cały czas poddawana będzie modyfikacjom i udoskonaleniom.

Polski Fundusz Rozwoju będzie miał środki na rozwój elektromobilności

- W mojej ocenie to jest profesjonalny, bardzo dobrze przygotowany i prowadzony projekt. Polski Fundusz Rozwoju został wybrany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zarządzania dedykowanym funduszem elektromobilności. Jeszcze nie przejęliśmy tych środków, ale na pewno będziemy analizowali nasze zaangażowanie finansowe w budowę Izery - powiedział w kuluarach konferencji EEC Trends prezes PFR Paweł Borys.

Fabryka Izery ma powstać w Jaworznie i według aktualnych zapowiedzi pierwszy model Izery ma zjechać z taśm produkcyjnych w 2025 roku.

Zgodnie z założeniami technicznymi polski samochód elektryczny na jednym ładowaniu będzie mógł przejechać ponad 400 kilometrów.

Fabryka w Jaworznie ma docelowo produkować 200 tys. samochodów elektrycznych rocznie

Budowa fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2024 roku i trwać do końca 2025 roku. Przy czym od kwietnia 2025 roku ma już się rozpocząć etap montażu linii produkcyjnych. W grudniu tegoż roku ma ruszyć produkcja.

Cyprian Gronkiewicz, odpowiedzialny w ElectroMobility Poland - firmie realizującej za projekt Izery - za realizację budowy zakładu produkcyjnego, podkreślił, że zakład będzie się rozwijał w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, który ma ruszyć w końcu 2025 roku, mają być produkowane 3 typy nadwozia opartego na tej platformie pozyskanej od chińskiego producenta samochodów Geely.

W sumie ma to być do 100 000 aut rocznie, bo to minimum, żeby opłacało się produkować. Drugi etap przewiduje wprowadzenie 2 kolejnych nadwozi opartych o tę samą platformę i zwiększenie produkcji do 200 000 aut.

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wszystkie debaty można śledzić online na stronie wydarzenia.