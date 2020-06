Polski sen o elektromobilności zagrożony

Podatek antysmogowy, niższe stawki VAT, zmiany w akcyzie, niższe opłaty drogowe i ulgi parkingowe - to tylko niektóre z 16 propozycji zmian w przepisach, które mają całkowicie odmienić polski rynek samochodowy. Zmiany, które właśnie trafiły do Ministerstwa Klimatu, mają powstrzymać import starych samochodów spalinowych i przyczynić się do rozwoju samochodów elektrycznych. Bez nich, jak przekonują autorzy propozycji, polski sen o elektromobilności będzie zagrożony.

Niższe opłaty drogowe i ulgi parkingowe

Ulgi zakupowe

Niezbędne ładowarki

Sen o elektromobilności

Inny pomysł to zwiększenie limitu amortyzacji na samochody niskoemisyjne. FPPE proponuje zwiększenie kwoty limitu amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych (hybrydowych typu plug-in) z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł. Limit 225 tys. zł na pojazdy zeroemisyjne nie uległby zmianie.Następna propozycja to zmniejszenie limitu amortyzacji dla samochodów spalinowych. FPPE proponuje coroczne obniżenie limitów amortyzacji dla samochodów spalinowych i niskoemisyjnych. W rezultacie w roku 2035 nie można byłoby amortyzować samochodów spalinowych, a w 2040 roku samochodów niskoemisyjnych.Zaproponowano także podwyższenie limitu wydatków eksploatacyjnych na użytkowanie samochodów elektrycznych. Jak wyjaśniono, podwyższenie dopuszczalnego limitu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych na samochody firmowe: zeroemisyjne do 100 proc., niskoemisyjne do 80 proc. przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dla samochodów z silnikiem spalinowym do 50 proc. (z obecnych 75 proc.).Inny pomysł to likwidacja luki w opodatkowaniu diesla. Zaproponowano stopniowe zwiększanie akcyzy na olej napędowy. Do 2030 roku poziom opodatkowania oleju napędowego powinien osiągnąć poziom akcyzy na benzynę. Obecnie akcyza na olej napędowy jest o 24 proc. niższa od akcyzy na benzynę.FPPE zaleca również niższe opłaty drogowe dla pojazdów zeroemisyjnych. Użytkownicy zeroemisyjnych samochodów osobowych, którzy obecnie płacą za korzystanie z płatnych odcinków autostrad, powinni zostać zwolnieni z tych opłat. Ponadto, korzystający z zeroemisyjnych busów i pojazdów ciężarowych o wadze powyżej 3,5 ton, którzy obecnie wnoszą opłaty za korzystanie z dróg płatnych (autostrady, drogi ekspresowe i krajowe), powinni płacić 75 proc. obecnej stawki.Z tym powinna się wiązać nowa polityka parkingowa w miastach. Zaproponowano ułatwienia dla użytkowników samochodów zero- i niskoemisyjnych w strefach płatnego parkowania w miastach. Mieszkańcy obszarów objętych tymi strefami mogliby wykupić tylko jeden roczny abonament parkingowy na samochód spalinowy na mieszkanie (dziś liczba ta jest nieograniczona), podczas gdy właściciele pojazdów zero- i niskoemisyjnych byliby wyłączeni z tej regulacji.Inny pomysł to grzywna za usunięcie z pojazdu urządzeń służących do obniżenia jego emisyjności. Wprowadzenie możliwości nałożenia grzywny administracyjnej w wysokości 10 tys. zł w przypadku stwierdzenia braku wymaganych urządzeń lub komponentów służących do obniżenia emisyjności (takich jak filtry DPF lub katalizator).Kolejna grupa propozycji to zmiany przepisów mające na celu zwiększenie atrakcyjności zakupu nowych pojazdów zero- i niskoemisyjnych.Pierwszą z nich są zmiany dot. opłaty środowiskowej. FPPE proponuje wprowadzenie opłaty środowiskowej dla wszystkich pojazdów z wyjątkiem pojazdów zeroemisyjnych, która byłaby pobierana przy rejestracji pojazdu. Opłata ta byłaby obliczana w oparciu o technologię układu napędowego: 800 zł dla samochodów z silnikiem diesla, 400 zł dla samochodów z innym silnikiem spalinowym, 200 zł dla pojazdów niskoemisyjnych. Dochód z opłaty zasiliłby Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który wspiera rozwój elektromobilności w Polsce.Kolejna propozycja to obniżenie stawki VAT na samochody zero- i niskoemisyjne. Zaproponowano zastosowanie preferencyjnej stawki VAT na samochody zeroemisyjne (5 proc.) i niskoemisyjne o zasięgu co najmniej 80 km przy użyciu wyłącznie zasięgu elektrycznego (7 proc.). Ta propozycja wymaga zgody Komisji Europejskiej.Inny pomysł to możliwość odliczania 100 proc. VAT przy zakupie nowego samochodu elektrycznego. Zasugerowano podwyższenie możliwości odliczenia podatku VAT dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 100 proc. w przypadku zakupu pojazdów zeroemisyjnych i 75 proc. – pojazdów niskoemisyjnych, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu odliczeń VAT dla zakupu samochodów spalinowych z 25 proc. z obecnych 50 proc.Padła także propozycja zmniejszenia wysokości odliczeń VAT na samochody spalinowe. Propozycja to obniżenie do 25 proc. i stopniowe zmniejszanie wysokości dopuszczalnego poziomu kwoty odliczenia VAT 2,5 punkt proc. rocznie. W ten sposób do 2030 roku wycofana zostałaby możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodów spalinowych. Dla samochodów niskoemisyjnych zaproponowano podwyższenie odpisu do 75 proc. i coroczne jego zmniejszanie 1 punkt proc.Ostatnia grupa zmian to działania mające na celu rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.Tutaj zaproponowano ulgę PIT dla osób fizycznych na inwestycję w prywatną ładowarkę normalnej mocy. Wydatki poniesione na zakup i instalację punktów ładowania o normalnej mocy w wysokościmaks. 10 tys. zł powinny być objęte ulgą podatkową.Następne rozwiązanie dotyczy ładowarek na publicznych i prywatnych parkingach. FPPE zaleca poprawki do implementowanej niedawno dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków poprzez wprowadzenie wymogu przygotowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych do instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych. Ponadto zaproponowano stopniowe wprowadzanie od 2025 wymogu posiadania ładowarek elektrycznych na parkingach w budynkach użyteczności publicznej. Do 2031 roku przy minimum 30 proc. miejsc postojowych w tego typu budynkach.Ostatnia propozycja to dedykowana taryfa dla stacji ładowania o dużej mocy. W celu ułatwienia inwestycji w publiczne stacje ładowania dużej mocy zaproponowano wprowadzenie rozporządzenia zobowiązującego operatorów sieci dystrybucyjnej do wprowadzenia taryfy dedykowanej operatorom takich stacji. Specjalna taryfa miałaby obniżyć koszty stałe opłaty dystrybucyjnej i zwiększyć koszty zmienne zużycia energii. Tym samym poprawiłoby to rentowność inwestycji w tego typu instalacje.- Taki system podatkowy ma na celu ułatwienie użytkownikom podejmowanie dobrych decyzji - zapewnia Krzysztof Bolesta, wiceprezes FPPE.- Nasze propozycje należałoby wprowadzić z kilku powodów. Po pierwsze wiemy już z badań naukowych, że zanieczyszczenie powietrza, negatywnie wpływając na nasz system odpornościowy sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na zakażenie koronawirusem. Powinniśmy niezwłocznie rozpocząć proces elektryfikacji polskich samochodów, żeby oczyścić powietrze w naszych miastach. Po drugie, nasze propozycje podatkowe zakładają zwiększenie wpływów podatkowych – zarówno dla budżetu centralnego, jak i dla samorządów - mówi Marcin Korolec, prezes FPPE.W obliczu spadku dochodów podatkowych, znalezienie nowych źródeł dochodów jest konieczne.- Po trzecie, teraz jest najlepszy moment na upowszechnienie samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach zielonego pakietu odbudowy gospodarki po pandemii, wiele europejskich krajów będzie wspierać wprowadzanie na rynku nowych zeroemisyjnych pojazdów. Jeśli Polska nie zrobi tego samego, to nasz rynek zostanie zalany używanymi samochodami z zachodu i polski sen o elektromobilności nie spełni się. Zaproponowany przez nas zestaw rozwiązań to gotowe propozycje w każdym z czterech kluczowych dla elektromobilności obszarów: importu pojazdów, kosztów nabycia, kosztów eksploatacji oraz rozwoju infrastruktury ładowania - dodaje Marcin Korolec.