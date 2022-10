Polskie auto elektryczne ma coraz mniej czasu, by nie zostać anegdotą

Czy Izera, polski samochód elektryczny z Jaworzna, stanie się obiektem kpin i zmieni w anegdotę? Niektórzy twierdzą, że już nią jest. Electromobility Poland twierdzi, że prace trwają. Podobno wkrótce przełomowe informacje.

Electromobility Poland wciąż jeszcze nie przejęła działki pod fabrykę, nie wskazała źródeł technologii ani finansowania fabryki, jeszcze na ten rok zapowiada jednak nowe informacje.

Na teren ewentualnej budowy fabryki Izery w Jaworznie weszli geodeci i dokonują pomiarów niezbędnych do zaprojektowania sposobu posadowienia przyszłych obiektów budowlanych zakładu produkcyjnego.

Szacowany koszt budowy mógł się już zwiększyć z planowanych 5 mld złotych do 8 mld złotych – od miesięcy w górę idą ceny materiałów, energii i urządzeń.

Samochody elektryczne to miał być wielki polski sukces – po latach wytwarzania części i całych samochodów dla zagranicznych koncernów mieliśmy znowu mieć własną markę i rodzimego producenta. Nie, nie chodzi o milion elektrycznych aut, które zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, bo tę wizję szybko trzeba było włożyć między bajki, lecz o program budowy polskiego samochodu elektrycznego prowadzony przez spółkę Electromobility Poland (EMP).

Zapowiadany z pompą samochód jakoś nie może wjechać do rzeczywistości. Według pierwotnych planów niedługo miałby wchodzić na rynek, tymczasem nie wbito jeszcze pierwszej łopaty na placu budowy fabryki. Ba, nawet nie ma jeszcze tego placu. Spółka Electromobility Poland nie jest bowiem właścicielem terenu.

W grudniu 2020 roku poinformowano o wyborze Jaworzna na miejsce budowy fabryki i wskazano konkretny teren, który jednak okazał się niedostępny – należał do Lasów Państwowych, a nie do gminy. Ustawa, nie całkiem słusznie nazwana "Lex Izera", miała pozwolić przekazać wybrany grunt spółce, ale miesiące mijają, a Electromobility nadal nie może nim dysponować.

Na przyszłym placu budowy fabryki Izery znowu pracują geodeci

Kilka dni temu pojawiły się jednak informacje, że na teren ewentualnej budowy weszli geodeci i znowu dokonują pomiarów. Według informacji spółki badania gruntu wraz z opracowaniem wyników, sporządzeniem i wydaniem opinii geotechnicznej potrwają około miesiąca.

„Celem przeprowadzenia badań geotechnicznych na terenie przyszłej fabryki Izera jest weryfikacja warunków gruntowo-wodnych, niezbędnych do zaprojektowania sposobu posadowienia przyszłych obiektów budowlanych zakładu produkcyjnego. Wstępne badania były realizowane w trakcie procesu due dilligence całej nieruchomości. Precyzyjny obszar oraz zakres badań geotechnicznych został zdefiniowany na podstawie projektu koncepcyjnego, określającego kategorię oraz lokalizację obiektów na terenie przyszłej inwestycji zrealizowanego przez Prochem S.A. Obecne badania prowadzone są na zlecenie EMP przy wsparciu Inwestora zastępczego i będą stanowić wkład w projekt posadowienia poszczególnych obiektów zakładu będące częścią projektu budowlanego” – czytamy w komunikacie spółki.

Tu jednak przynajmniej sytuacja wydaje się dość jasna – tuż po uchwaleniu nowych przepisów zapowiadano, że wszystkie formalności mogą potrwać kilka miesięcy. Opóźniona i przekładana na później jest także decyzja o wyborze platformy, na której firma zbuduje swój samochód. Tu już wyjaśnienie nie jest tak proste.

Zamiast "czystej kartki" technologiczny składak. Scenariusz dobry, ale wciąż bez realizacji

Electromobility Poland porzuciła pierwotną koncepcję budowy polskiego auta elektrycznego od czystej kartki na rzecz złożenia samochodu z dostępnych na rynku technologii. Moim zdaniem to bardzo dobra decyzja, która miała przyspieszyć wejście samochodu na rynek. Zamiast, częściowo metodą prób i błędów opracowywać i doszlifowywać własne rozwiązania EMP chciała skorzystać z dostępnych na rynku komponentów zbudowanych i sprawdzonych przez koncerny od lat zajmujące się tworzeniem podzespołów dla motoryzacji.

W zasadzie nic nowego, niemal wszystkie samochody powstają dziś w taki sposób – przedstawiciele wyspecjalizowanych firm produkujących elementy napędów czy zawieszenia już na etapie konstruowania samochodu biorą udział w pracach wraz z przedstawicielami OEM (producent oryginalnego wyposażenia) i mają własne rozwiązania, które można zastosować w różnych pojazdach.

Electromobility informowała, że po gruntownym przeglądzie rynku wybrała dwie firmy, z którymi prowadzi ostateczne negocjacje. Ten komunikat ma już wiele miesięcy i wciąż pozostaje jedynym aktualnym.

Ma to być platforma, wraz z elementami napędu i zaopatrzenia w energię, „kupiona” od jednego z globalnych graczy, którzy dysponują już własną konstrukcją i to taką, która do czasu planowanego wyjazdu pierwszej Izery na drogi ma już być sprawdzona w samochodach jej konstruktora.

Koncerny motoryzacyjne są skłonne do sprzedawania technologii, bo to im obniża koszty

Tej strategii zawsze towarzyszyły głosy, że nikt nie będzie chciał dostarczyć Izerze technologii. Tu zamiast komentarza wystarczy spojrzeć na koncern Volkswagena, który sprzedaje swoją elektryczną platformę Fordowi i indyjskiej Mahindrze. Z drugiej strony trzeba przyznać, że to doświadczeni motoryzacyjni gracze, a Izera byłaby absolutnym debiutantem.

Są też głosy, że składanie samochodu z kupionych na rynku części to za mało, żeby odnieść komercyjny sukces, a jedynym sensownym wyjściem byłaby budowa fabryki, w której produkowano by 300 000 aut, z czego 100 000 to byłaby Izera, a 200 000 inny model, którego technologicznym klonem byłby „polski” elektryk. Fabryka ElectroMobility ma zatrudniać 3 000 osób i stworzyć w łańcuchach dostaw kolejnych 12 tys. miejsc pracy. Docelowe mocy produkcyjne wyznaczono na 100 tys. aut.

To też nic nowego – od dekad mamy całe rodziny modeli kilku marek (nie zawsze jednego koncernu), które mają te same platformy, ok. 70 proc. wspólnych podzespołów, a tylko poszycie nadwozia czy wystrój wnętrza mniej lub bardziej się różnią. Tak powstają całe rodziny samochodów grupy Volkswagena (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi), koncernu Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo) czy Grupy Renault (Renault, Nissan, Dacia).

To prawda, tak by było taniej i łatwiej, bo wówczas budowę fabryki planowałby i nadzorował bardziej doświadczony partner. Droga, jaką wybrało Electromobility, nie jest całkiem pozbawiona sensu. Wydaje się, że idzie nią wiele koncernów technologicznych, które pracują nad własnymi samochodami, np. Alphabet (spółka należąca do Google), Sony czy Apple. Te firmy także planują wypuszczenie własnych pojazdów i skupiają się raczej na wymyślaniu dla nich oprogramowania niż na... wymyślaniu koła od podstaw. Podstawowe technologie motoryzacyjne kupią u wyspecjalizowanych dostawców.

Oczywiście znam proporcje i moim zdaniem tu właśnie leży problem – Electromobility wciąż nie ma zapewnionego finansowania na budowę fabryki i rozpoczęcie produkcji. To jest najważniejsza informacja, której brakuje w tej układance. Cała reszta to wyzwania, a nie problemy. Póki nie ma pieniędzy, to trudno zawierać umowy na dostawę jakiejkolwiek platformy i innych części samochodu.

Brak pieniędzy może być też jedną z przyczyn, dla których nikt nie naciska na szybkie przekazanie EMP gruntów - póki ich nie ma, można mówić, że to jest przeszkoda i to niezależna od spółki. Bez pieniędzy nie ma jak budować zakładu. Według ostatnich oficjalnych informacji na budowę fabryki planowano wydać ok. 5 mld złotych. Koszty surowców, maszyn, energii, pracy… wszystko idzie w górę i podobno obecnie koszt jest już szacowany na 8 mld złotych.

Izera jedzie siłą inercji. Bez finansowego paliwa nic z tego nie będzie

Łatwo było sięgnąć do kasy 4 państwowych spółek energetycznych i założyć firmę z kapitałem 10 mln złotych, ale od tego do już nawet tych pierwotnych 5 mld złotych strasznie daleko.

Skarb Państwa w lipcu ubiegłego roku w zasadzie przejął Izerę, dokapitalizowując EMP kwotą 250 mln zł i obejmując nowe akcje spółki. To jednak wciąż mało na uruchomienie produkcji – od początku mówiono, że to tylko kroplówka na dotrwanie do pozyskania zasadniczych funduszy. Izera wciąż więc jednak szuka pieniędzy.

Firma ma już ponoć 20 proc. potrzebnej kwoty, ale wciąż brakuje 80 proc. Skąd je wziąć? Początkowo mówiono o kredytach komercyjnych, w których grunt i sama fabryka miałyby być zastawem. Na razie jednak nie ma co zastawiać, a i sytuacja rynkowa jest chyba coraz trudniejsza dla tak ryzykownych projektów. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że za fabrykę zapłacimy my – podatnicy. Rząd może chcieć ukryć te wydatki w jakieś celowej fundacji lub wypuścić obligacje w powiązaniu z którymś z państwowych banków.

Oczywiście może się również okazać, że problemy (głównie finansowe), jakie pojawiły się przed Izerą, spowodowały już w praktyce rezygnację z tego projektu, ale skoro rząd wpompował w niego ponad ćwierć miliarda, to nikt na rok przed wyborami głośno tego nie powie. Co najmniej do wyborów projekt nadal będzie sztandarowym zadaniem, mającym wykazać determinację rządu w podnoszeniu poziomu naszego przemysłu i przywracaniu chwały "zabitym" przez poprzedników gałęziom produkcji. Izera wciąż więc stara się przeć naprzód. W czasie, gdy szuka pieniędzy, dopracowuje podobno projekt swojego samochodu i jeszcze na ten rok zapowiada nowe, ważne informacje.

Najbliższy rok zapewne będzie dla tej inwestycji krytyczny – w tym czasie spółka musi udowodnić, że projekt uważany przez wielu za polityczną mrzonkę jest komercyjnie opłacalnym, a przynajmniej przemysłowo ważnym, realnym przedsięwzięciem. Do tego zaś musi przynajmniej ruszyć z umowami na technologie i budową fabryki. Jeżeli do wyborów to się nie uda, a w kraju zmieni się władza, EMP straci wiatr w żaglach i Izera może pozostać samochodem elektrycznym nr 1 000 001 z opowieści premiera Morawieckiego. Moim zdaniem – szkoda by było.

