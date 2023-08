Polskie auto elektryczne pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Electromobility Poland. To spółka, która ma wyprodukować pierwszy polski samochód elektryczny - Izera.

Business Insider Polska dotarł do dokumentu, w którym zawarte są najważniejsze wnioski z przeprowadzonej kontroli.

Na korzyść Electromobility Poland (EMP) przemawia zawarta w dokumencie konkluzja, że "NIK ocenia pozytywnie, w ramach zbadanej próby, wydatkowanie - pod kątem prawidłowości dokonywania przez EMP wydatków - środków finansowych w latach 2016-2022".

Nie stwierdzono również niegospodarności. "EMP w sposób prawidłowy zorganizowała strukturę projektową i podejmowała działania mające na celu realizację założeń projektu, a wydatki w ramach zbadanej próby były gospodarne" - wskazano w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

Według NIK Electromobility Poland nie jest partyjną synekurą

NIK nie dopatrzył się też, aby należąca do państwa spółka pełniła funkcję partyjnej synekury. "Nawiązanie współpracy z daną osobą było uzasadnione prowadzonymi w danym momencie działaniami przez EMP (…), a wysokość wynagrodzenia albo przyjętych stawek była na poziomie rynkowym" - zaznaczono.

Jak wskazuje Business Insider Polska, kontrolerzy wskazują także na uchybienia. Głównym są znaczne opóźnienia w realizacji projektu i to, że pomimo upływu lat i otrzymania ponad 500 mln zł (250 mln zł w 2022 r. oraz 250 mln zł w 2021 r. z Funduszu Reprywatyzacji, a wcześniej 70 mln zł od zakładających EMP spółek energetycznych) nadal znajduje się on w fazie przygotowań. Tymczasem koszt uruchomienia fabryki szacuje się na ok. 6 mld zł.

Zastrzeżenia budzi kwestia wynagrodzeń zarządu spółki

NIK nie miał zastrzeżeń co do wypłat zatrudnionej przez EMP załogi, natomiast sformułował wątpliwości do wynagrodzeń zarządu. Jak stwierdzili kontrolerzy, EMP niewłaściwie dostosowało je do wymagań obowiązującej ustawy kominowej. Zgodnie z jej przepisami członkowie zarządu mogą zarabiać maksymalnie 15-krotność średniego wynagrodzenia z IV kw. poprzedniego roku (w 2022 r. wyniosło 6733,49 zł - przyp. red.).

W przypadku Electromobility do limitu się stosowano, ale... bez uwzględnienia VAT. A to - według NIK - niewłaściwe. Zastrzeżenia budzi też kwestia ulokowania fabryki. Jak wynika z dokumentu, zdaniem kontrolerów NIK wybraną lokalizację należało sprawdzić bardziej szczegółowo.