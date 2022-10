Polskie fabryki giganta odporne na brak chipów. Przyczyna jest prosta

Dostępność półprzewodników i kryzys gospodarczy to główne problemy branży motoryzacyjnej. Z polskich fabryk Toyota Motor płyną jednak dobre wiadomości.

Zdecydowały dobre relacje z kooperantami i utrzymywanie stabilności łańcucha dostaw

- Do produkcji skrzyń biegów i silników, czym zajmują się polskie fabryki Toyoty, półprzewodniki nie są potrzebne. Są one wykorzystywane w finalnym montażu samochodu. Jeżeli ich brakuje, skutkuje to koniecznością dostosowania poziomu produkcji i rodzaju wyrobów w zależności od tego, jakie modele firma jest w stanie zmontować - mówi Krzysztof Kwaśny, dyrektor do spraw logistyki i personelu w Toyota Motor Manufacturing Poland.

Japoński koncern wykazał się odpornością, jeśli chodzi o problemy z półprzewodnikami, które dotknęły całą branżę. - Przeszliśmy przez tę sytuację w miarę bez szwanku. To efekt dobrych relacji z kooperantami i stabilności łańcucha dostaw - podkreśla Kwaśny.

W 2020 r. polskie zakłady Toyoty zanotowały ośmiotygodniowy przestój w związku z pierwszym szokiem pandemicznym. Wiosną tamtego roku firmy motoryzacyjne zamykały swoje fabryki jedna po drugiej. Później jednak praca zarówno zakładu w Wałbrzychu, jak i w Jelczu-Laskowicach wróciła do normy. I jest tak do teraz. Firma nie planuje przestojów.

Wojna wpływa na światową gospodarkę i kondycję branży motoryzacyjnej

Problemem może być kryzys gospodarczy będący skutkiem wojny na Wschodzie. W skali makro przekłada się on na wzrost kosztów, inflację, spadek siły nabywczej klientów; w skali firmy na takie decyzje biznesowe jak zamknięcie fabryki w Sankt Petersburgu.

Do początku marca produkowano tam popularny wśród rosyjskich taksówkarzy model Camry. Po agresji Rosji na Ukrainę Toyota zdecydowała się zawiesić pracę zakładu, a pod koniec września go zamknęła wobec braku perspektyw poprawy sytuacji.

- W automotive będzie gorzej. Mam jednak nadzieję, że nie na długo. W polskich zakładach Toyoty pracujemy na pełnej wydajności. Portfolio na samochody jest spore. Spodziewam się więc, że produkcja będzie stabilna - mówi Krzysztof Kwaśny, dodając, że praca polskich zakładów Toyoty wspiera motoryzację hybrydową, niskoemisyjną, a w tym obszarze klientów nie powinno zabraknąć.

Zobacz rozmowę wideo z Krzysztofem Kwaśnym z Toyota Motor Manufacturing Poland.