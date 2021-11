Polskie firmy mają wesprzeć Izerę, by przetrwać na rynku

Zachodnie koncerny wspierają badania i rozwój u siebie. Nasze firmy, chcąc rozwijać technologie dla elektromobilności, powinny współpracować z polskim producentem aut, bo nikt inny nie będzie chciał taką ścieżkę rozwoju nowych technologii krok po kroku z nimi wypracować – uważa Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland. Jeżeli to się uda, druga generacja elektrycznej Izery będzie mogła być naprawdę polskim samochodem.

Izera nie może czekać na polskie technologie

Elektromobilność na ścieżce OZE

Stwierdził jednak, że widzi potencjał i aspiracje firm, chcących już za 5-10 lat takiemu zamówieniu sprostać. Dziś zatem EMP chce zamówić baterie w firmie, która ma je "na półce", ale wciąż budować perspektywę współpracy z polskimi podmiotami, które za 10 lat takie baterie mogą dostarczyć.- Prawdę mówiąc, nie ma innej drogi dla tych firm, bo duże koncerny mają zakontraktowane baterie od największych dostawców więc musi być ktoś, kto z polskimi partnerami będzie chciał taką ścieżkę rozwoju produkcji baterii krok po kroku wypracować - stwierdził Piotr Zaremba.Czytaj także: Skarb Państwa inwestuje w Izerę ćwierć miliarda złotych Przypomniał także, że nad technologiami dla samochodów elektrycznych pracują także instytuty zrzeszone w Sieci Badawczej Łukasiewicz, która powołała program badawczy Izera.- Oczywiście z tego programu nie będzie komponentów za 2-3 lata, bo cykl rozwoju trwa 5-7 lat, ale dzięki tym uruchomionym dziś inwestycjom za 7-8 lat mogą być już komponenty przygotowane do stosowania na masową skalę - mówił Piotr Zaremba.Izera nie może jednak tak długo czekać na bardziej masowy debiut.- Rynek nie stoi w miejscu i podczas gdy dziś jeszcze stosunkowo łatwo można na ten rynek wejść, to w roku 2030 takie wejście będzie już bardzo trudne - ocenił Piotr Zaremba.Jego zdaniem przed wieloma polskimi firmami stoi perspektywa zmiany lub przynajmniej zmodyfikowania produkcji w ciągu kilkunastu najbliższych lat.Według szacunków 45 proc. polskiej produkcji sektora komponentów i części samochodowych jest kompatybilne z nowymi technologiami. To m.in. elementy konstrukcji nadwozi i karoserii, zderzaki z tworzyw, koła, felgi, siedzenia czy pasy i poduszki bezpieczeństwa. Obejmujące 20 proc. produkcji zawieszenia, układy kierownicze i hamulcowe czy układy elektryczne będą wymagały pewnego dostosowania do potrzeb elektromobilności.W najgorszej sytuacji są producenci wytwarzający komponenty typowe dla aut z napędami spalinowymi: silniki i części do nich, przekładnie, układy napędowe, elementy układów chłodzenia czy wydechu.Te firmy będą musiały - po wycofaniu z produkcji napędów spalinowych - poszukać innego rodzaju produkcji. Oczywiście, silniki spalinowe znikną na razie z europejskiego rynku, ale to duża część zamówień i nie wiadomo, w jakim stopniu eksport poza Unię Europejską pozwoli tym przedsiębiorstwom się utrzymać przy zachowaniu starego profilu działalności.Czytaj także: D. Tusk i ekolodzy mylą się. Miejsce dla Izery jest dobrze wybrane - Rewolucja elektromobilna i tak się wydarzy, więc włączając się w nią, możemy dużo zyskać. Jeżeli się nie włączymy, będziemy tylko liczyć straty - zwrócił uwagę Piotr Zaremba.Jego zdaniem sytuacja przypomina to, co działo się kilkanaście lat temu na rynku OZE. Kraje zachodnie długo pracowały nad tymi technologiami, a później na poziomie europejskim lobbują ambitne cele klimatyczne, bo w ich interesie jest zapewnienie sobie jak najlepszego zbytu na te technologie dla swoich firm.- I my tego też powinniśmy się uczyć. Przygotować ten projekt dobrze i uruchomić produkcję, a potem być zwolennikami wprowadzania ambitnych celów w zakresie elektryfikacji transportu, bo to jest dobre dla środowiska, a przy okazji - dla naszych firm - powiedział Piotr Zaremba.