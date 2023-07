Polskie firmy wyraźnie zwiększyły zakupy ciężarówek

Mimo bieżących problemów branży transportu drogowego w Polsce wynikających ze schłodzenia gospodarki, rośnie liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych. Liderem na rynku jest Volvo. Z kolei rynek aut dostawczych do 3,5 t jest na takim samym poziomie co rok wcześniej.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów podsumował rejestracje nowych samochodów użytkowych w czerwcu i w całym pierwszym półroczu 2023 r. Wynika z tego, że pod dwóch miesiącach stabilizacji na rynku nastąpił powrót do dużego wzrostu. Widać odbicie rejestracji ciągników samochodowych a także przyśpieszenie w kategorii najcięższych pojazdów. W szybkim tempie przybywa nowych autobusów (to efekt niskiej ubiegłorocznej bazy). Co ważne, rynek nowych pojazdów użytkowych jest większy niż używanych sprowadzonych z zagranicy o ponad 1/5.

Samochody ciężarowe: Volvo na pierwszym stopniu podium

W czerwcu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 3336 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t, tj. więcej niż przed rokiem (+14,6 proc.) i więcej niż w maju br. (+7,9 proc.). Nowych samochodów ciężarowych przybyło 3184 szt. tj. więcej niż rok wcześniej (+13,6 proc.). Rynek autobusów wzrósł o 152 sztuki (+40,7 proc.).

Na wynik grupy duży wpływ miał solidny wzrost rejestracji ciągników samochodowych (+16,8 proc.), które wróciły do trendu wzrostowego po dwóch miesiącach spadków z rzędu. Wydano ich 2341 szt. W ostatnim miesiącu wzrosły rejestracje podwozi (+5,6 proc.) osiągając poziom 843 szt. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (715 szt.,+2,4 proc.) i samochodów specjalnych (128 szt., +28 proc.).

Od początku 2023 roku przybyło 18 044 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t, co oznacza wzrost o 11,3 proc. rok do roku. To półrocze jest tylko o 276 szt. mniejsze niż rekordowe pierwsze półrocze 2019 r. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 17 314 (+10,9 proc.), a grupa autobusów zwiększyła się w tym czasie o 730 sztuk (+21,9 proc.).

Samochody dostawcze do 3,5 t: liderem Renault

W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t w czerwcu 2023 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP przybyło 6035 nowo zarejestrowanych pojazdów ze wzrostem o 9,3 proc. (+511 szt.). W porównaniu z rezultatem z maja br. rynek samochodów dostawczych był większy o 9 proc. (+497 szt.).

W czerwcu 2023 r. pozycja leadera wśród samochodów dostawczych niezmiennie należała do marki Renault, która zarejestrowała 1208 szt. (-5,9 proc.). Za nim była Toyota z wynikiem 771 szt. (+153,6 proc.). Na ostatnim miejscu podium Ford 752 szt. (-21,3 proc.). Fiat był czwarty z wynikiem 736 szt. (+79,1 proc.). Piątkę zamyka Iveco (620 szt., +2,1 proc.).

Od początku 2023 r. przybyło 31 542 nowo zarejestrowanych pojazdów dostawczych, prawie tyle samo co rok wcześniej (-0,1 proc., -28 szt.).

W rankingu samochodów dostawczych leaderem była marka Renault, która zarejestrowała 6944 szt.