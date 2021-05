Polskie ładowarki samochodów elektrycznych pojawią się w Szwajcarii

Ekoenergetyka podpisała kolejną umowę dystrybucyjną na rynku europejskim. Partnerem polskiej spółki została szwajcarska firma swisscharge.ch.

- Stacje ładowania produkowane przez Ekoenergetykę stanowią idealne uzupełnienie naszego portfolio produktów. Cieszymy się zatem, że możemy wprowadzić produkty Ekoenergetyki na rynek szwajcarski. Mocne strony stacji Ekoenergetyka widzimy zarówno w obszarze ładowania flotowego pojazdów osobowych i użytkowych, jak i w obszarze publicznego szybkiego ładowania i projektów transportu publicznego - twierdzi Albert Lehmann, prezes swisscharge.ch.Z ponad 28 tys. zarejestrowanymi kierowcami samochodów elektrycznych i ponad 1,1 tys. publicznymi stacjami ładowania, swisscharge.ch jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci e-mobility w Szwajcarii.Spółka została założona w 2014 r.Ekoenergetyka projektuje i produkuje stacje szybkiego ładowania do pojazdów elektrycznych od 12 lat.Oferuje wybór stacji ładowania do samochodów elektrycznych o mocach od 20 kW do 350 kW oraz huby ładowania o imponującej mocy aż do 2200 kW.Do tej pory firma uruchomiła ponad 1200 stacji ładowania w ponad 130 miastach w 18 krajach.Jednocześnie firma świadczy usługi wdrożeniowe i serwisowe, a także monitoruje i zdalnie zarządza infrastrukturą ładowania z własnego centrum monitoringu.