Polskie samochody niemal najbrudniejsze w Europie

„Brudniejsze” od naszych są tylko nowe auta sprzedawane w Bułgarii. Cypr dotrzymuje nam kroku. Norwegia ma emisje CO2 z nowych aut na poziomie jednej trzeciej naszych. Pandemia przeczyściła samochodowe rynki, m.in. zmuszając producentów do wyboru – które auta chcą produkować, a dla których chipów nie starczy. Po trzech latach wzrostów średnia emisja spadła do poziomu najniższego w tej dekadzie.

Epidemia nadal mocno kształtuje rynek

Trzeba jednak pamiętać, że był to szczególny rok, w którym pandemia doprowadziła do redukcji produkcji aut na całym świecie. W Unii Europejskiej rejestracja nowych aut zmniejszyła się o 23,7 proc. w porównaniu do roku 2019. W tym samym czasie rejestracje samochodów elektrycznych wzrosły o 147 proc. To duży wzrost, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę wciąż niewielki udział w rynku. W sumie w ubiegłym roku sprzedano w UE ponad 11,6 mln nowych aut, z czego elektryczne stanowiły ok. 1,5 mln.W sumie epidemia będzie miała także w tym i przyszłym roku spory wpływ na rynek. Tym razem jednak mniej grożą nam lockdowny i przerywanie łańcuchów dostaw przez zamykanie granic. Wciąż jednak motoryzacja odczuwa zmianę w dostępności półprzewodników, która nastąpiła ze względu na epidemię – wzrosło zapotrzebowanie na te części w innych gałęziach przemysłu. Zwłaszcza w elektronice czy elektronarzędziach, natomiast motoryzacja pod wpływem zatrzymania produkcji w pierwszym lockdownie „oddała” część rynku półprzewodników i nie potrafi go odzyskać.Braki chipów wciąż więc powodują ograniczanie lub czasowe wstrzymywanie produkcji samochodów. Według analityków te problemy jeszcze potrwają. Producenci muszą więc czasami wybierać, jakie linie wyłączyć, a jakie „dozbroić” dostawami chipów, które nie trafią do na wyłączane linie. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska zabiera się za karanie producentów za przekroczenie wyznaczonego poziomu średniej emisji dla flot nowo produkowanych aut stawianie na wspierane rządowymi dotacjami samochody elektryczne wydaje się całkiem zrozumiałe.