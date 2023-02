Polskie silniki elektryczne zjadą z taśm produkcyjnych fabryki w Indiach

Elimen Group, polska firma projektująca napędy elektryczne, podpisała umowę licencyjną obejmującą przekazanie technologii na produkcję silników elektrycznych oraz falowników indyjskiej firmie Flash Electronics.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Umowa licencyjna przewiduje na początek produkcję silników i falowników do motocykli, autobusów i pojazdów ciężarowych, a w następnym etapie samochodów osobowych i ciężkich maszyn drogowych. Pierwsze silniki elektryczne i falowniki skonstruowane przez Elimen Group zjadą z taśm produkcyjnych fabryki Flash Electronics w indyjskim mieście Pune już w 2024 roku.

Umowa licencyjna przewiduje na początek produkcję 4 rodzin silników o bazowych parametrach momentu szczytowego 3200Nm, 360Nm, 64Nm, 25Nm i mocach odpowiednio 360kW, 180kW, 16kW oraz 5,7kW, jak również przeznaczone do nich falowniki. Szacowane wielkości produkcji sięgać będą od 3 do 25 tys. jednostek miesięcznie, a pierwsze silniki elektryczne i falowniki skonstruowane przez Elimen Group będą montowane w motocyklach, autobusach i pojazdach ciężarowych. W kolejnych etapach współpracy, skonstruowane przez Polaków jednostki napędowe trafią do samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych i ciężkiego sprzętu drogowo-budowlanego.

Strony nie podają wartości kontraktu, jednak Flash Electronics w ciągu dwóch lat na współpracę z Elimen Group (łącznie z uruchomieniem linii produkcyjnej) przeznaczy równowartość ponad 80 mln zł.

W Indiach zarejestrowanych jest ponad 300 mln pojazdów, nie licząc pozostałych wysoce chłonnych rynków azjatyckich. Prognozy wskazują, że wszystkie te kraje czeka gigantyczny skok technologiczny w kierunku transportu elektrycznego, a przewidywana wartość rynku pojazdów elektrycznych ma wynieść nawet 361 mld dolarów do roku 2027.

Flash Electronics jest jednym z liderów indyjskiego sektora produkcji części mechanicznych i elektroniki dla pojazdów wszystkich kategorii, w tym 2- i 3-kołowców, samochodów osobowych, autobusów oraz pojazdów dostawczych.

Elimen Group to polski startup z branży elektrotechnicznej. Firma specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i testowaniu zaawansowanych napędów elektrycznych.