Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zyskało sojusznika w dekarbonizacji transportu

Aktywną współpracę na rzecz dekarbonizacji transportu, rozwijania elektromobilności i gospodarki wodorowej w Polsce zakłada memorandum podpisane pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Wśród strategicznych idei kooperacji pomiędzy PSPA i UN Global Compact Network Poland znajduje się realizacja wspólnych projektów z obszaru zrównoważonego transportu.

Ponadto celem jest wymiana posiadanej wiedzy i informacji, organizowanie wydarzeń naukowych oraz branżowych.

Istotna też będzie realizacja projektów edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze zrównoważonej mobilności oraz wzajemna promocja.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, organizacji działającej pod egida ONZ, podpisali umowę o bezterminowej współpracy, której celem jest dekarbonizacja transportu, rozwijanie elektromobilności w Polsce oraz gospodarki wodorowej.

Współpraca między stronami przebiegać będzie w oparciu o założenia Programu Climate Positive, który stanowi realizację Zrównoważonych Celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), dotyczących m.in. czystej wody, niedrogiej i czystej energii, zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji czy działania na rzecz klimatu.

- Jesteśmy wieloletnim członkiem United Nations Global Compact. Jako największa organizacja branżowa w Polsce i druga w Europie, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych, mamy możliwość wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jednocześnie integrując wokół tych utylitarnych przedsięwzięć wiodące marki z całego łańcucha wartości e-mobility - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

- Właśnie po to budujemy środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych. Działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie - dodaje.

Celem jest realizacja polityki klimatycznej ONZ

Od kilku lat globalne priorytety polityki klimatycznej sprowadzają się przede wszystkim do dekarbonizacji, czyli stałego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla do atmosfery.

- Umowa z PSPA jest naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych aktywności w zakresie realizacji polityki klimatycznej ONZ - zaznacza Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

- Projekty na rzecz dekarbonizacji sektora transportu osobowego, ciężkiego i publicznego, realizowane poprzez promocję gospodarki wodorowej i elektromobilności to nasz priorytet. Zapewniając wsparcie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności biznesowej oraz społecznej, m.in. poprzez kooperację z branżowymi liderami, dążymy do rozwijania zrównoważonego sektora transportu, bezpiecznego dla naszej planety - dodaje Kamil Wyszkowski.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Zrzesza ponad 170 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez sekretarza generalnego ONZ w 2000 r.

UN Global Compact Network Poland jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz Uniting Business for Ukraine.

Krajowe biuro organizacji zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

