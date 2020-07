Auta na prąd zaparkowały w gąszczu paradoksów

Producenci samochodów widzą przyszłość w elektromobilności, którą regulatorzy próbują wymusić. A potencjalni nabywcy aut patrzą na jawność kosztów, bo w kryzysie staranniej liczą pieniądze. Wzrost produkcji elektrycznych aut, który miał spowodować spadek cen akumulatorów, konserwuje drożyznę. Do zakupu elektryka ma przekonać możliwość wypożyczania samochodu... z napędem spalinowym. W najnowszym raporcie International Global Automotive Executive Survey 2020 firma KPMG wskazuje, że branża, rządy i klienci niekiedy zupełnie inaczej widzą tę samą motoryzację.

Boom ze wspomaganiem

Ujemny efekt skali

Przemysław Szywacz, partner KPMG z zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej, wskazał na to, że elektromobilność mimo pandemii nie zwolniła – podczas gdy rejestracja nowych aut gwałtownie spadła, sprzedaż aut elektrycznych rośnie, choć wolniej niż przed pandemią. Od ubiegłego roku europejskim liderem elektromobilności są Niemcy, gdzie po wprowadzeniu na rynek 41 tys. nowych aut osiągnięto poziom 109 tys. Norwegia, mająca w 2018 roku tytuł lidera z 72,7 tys. elektrycznych aut w ubiegłym roku dopisała do tej listy ok. 7 tys. aut i spadła na 2. miejsce. Trzecia jest Wielka Brytania mająca 72,8 tys. samochodów elektrycznych.Pamiętajmy, że w Niemczech i w Norwegii elektromobilność jest hojnie wspierana przez rządy w postaci dopłat lub zwolnień z podatków.Warto wspomnieć o Holandii, po której w ubiegłym roku jeździło już 67 tys. aut elektrycznych, podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 27,2 tys. Wielkościowo holenderski rynek przypomina polski, stąd nasuwa się porównanie z naszymi 2,7 tys. samochodów elektrycznych na koniec 2019 roku.Jak wyjaśnił Przemysław Szywacz, to z jednej strony wynik różnicy w zamożności, ale z drugiej w polityce wspierania elektromobilności. U nas dopłaty są znacznie niższy i dopiero ruszają. W Holandii, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, powszechna jest praktyka wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych, za co płaci się wysokie podatki, sięgające 20 proc. wartości pojazdów w przypadku napędu spalinowego, ale tylko 4 proc. dla aut elektrycznych. W Polsce także auta elektryczne kupują głównie firmy (w 90 proc.), ale podatki od prywatnego wykorzystania służbowego auta są znacznie mniejsze. W Polsce nie mamy także wielu innych opłat, z których w innych krajach samochody elektryczne mogą być zwolnione.Kolejnym źródłem wspierającym sukces elektrycznych aut w Holandii może być liczba działających w tym kraju ładowarek – 55,7 tys. to liczba dająca Holendrom pierwsze miejsce w Europie. W Niemczech jest 40,4 tys. punktów, a we Francji 38,1 tys. Liczba ładowarek, zwłaszcza szybkich, jest o tyle ważna, że wciąż mamy do czynienia z tzw. range anxiety, czyli strachem przed przedwczesnym wyczerpaniem się baterii samochodu.– Badania wykazują, że obecnym użytkownikom samochodów elektrycznych ich zasięgi na co dzień wystarczają, a 85 proc. procesów ładowania samochodu ma miejsce w domach czy też miejscach ich stałego garażowania, ale wciąż ludzie boją się, że w razie potrzeby dalszego wyjazdu nie będą mieli jak naładować samochodu – powiedział Przemysław Szywacz. W roku 2025 w Europie ma już być ponad milion punktów ładowania.W dalszej części raportu KPMG pytało konsumentów o przyczyny wstrzymywania się od kupna elektrycznych aut. Pierwsza była oczywiście cena, stanowiąca barierę dla 34 proc. ankietowanych konsumentów. Ważnym elementem tej ceny jest wciąż wysoki koszt akumulatorów. Teoretycznie przez lata mówiono, że upowszechnienie się samochodów elektrycznych doprowadzi do efektu skali, pozwalającego zmniejszyć jednostkowy koszt produkcji baterii. Ten trend faktycznie widać, ale nie jest taki szybki, jak przewidywano i to właśnie ze względu na efekt skali. Tyle, że trochę innej – większość producentów ma bardzo dużo zamówień i popyt przerastający podaż trzyma wyżej ceny.Zasięgi samochodów i problemy z ładowaniem zajmowały dwa kolejne miejsca rankingu barier elektromobilności (obydwie po 22 proc.). Respondenci wskazywali, że ładowanie samochodu w trasie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut, podczas gdy realnie nawet w szybkich ładowarkach zajmuje od pół godziny do godziny.Czytaj także: Podłe nastroje w branży motoryzacyjnej Z drugiej strony problemem może się także okazać koszt ładowania samochodu w trasie. Początkowo wiele stacji oferowało nawet bezpłatne ładowanie. Teraz opłat przybywa i stają się coraz wyższe. Według KPMG w latach 2017 – 2019 koszt ładowania w domu trzymał się w rejonie pół dolara za km (0,49 – 0,53 dolara). W tym czasie koszt szybkiego ładowania w trasie wzrósł o jedną trzecią, z 0,61 do 0,83 dolara/km.Producenci stosują różne formy zwiększania atrakcyjności, a może raczej zmniejszania obaw przed zakupem samochodu elektrycznego. Z jednej strony są to programy umożliwiające otrzymanie darmowej lub bardzo taniej domowej ładowarki wraz z całym pakietem wsparcia technicznego przy jej montażu i włączeniu do systemu energetycznego. Inną formą jest zapewnienie nabywcom aut elektrycznych raz do roku dostępu do większego, spalinowego samochodu podczas wyjazdów na urlop.Silna pozycja elektromobilności jako dominującego trendu na kolejne lata według menedżerów nie doprowadzi jednak do rynkowego monopolu. Samochody elektryczne mogą zacząć dominować na zurbanizowanych terenach, gdzie jest łatwy dostęp do ładowarek i krótsze dystanse do przejechania. W rozwijających się krajach, gdzie o stacje benzynowe wciąż dużo łatwiej niż o ładowarki, nadal będą dominowały samochody spalinowe. Rośnie popularność hybryd plug-in, które z jednej strony pozwalają wykorzystywać samochód jak typowo elektryczny i doładowywać akumulatory z sieci, ale z drugiej dają pewność dojechania do celu, bo na dalszych trasach napęd przejmuje silnik spalinowy.